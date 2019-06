Conte | da un balcone all' altro | dialogo con un uomo in mutande VIDEO

Napoli - un uomo si affaccia in abbigliamento intimo dal balcone per parlare con Conte : Un episodio alquanto curioso si è verificato ieri pomeriggio a Napoli, precisamente durante la visita del Premier Giuseppe Conte alla sede della testata giornalistica Fanpage. Infatti, secondo quanto riportato dai media nazionali, un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, si è affacciato dal balcone seminudo e ha voluto interloquire con il Presidente. Anche il Premier si è ovviamente stupito quando ha visto l'uomo uscire da casa ...