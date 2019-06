Consulta | «Non è illegittimo vietare la fecondazione assistita alle coppie gay»

Fecondazione assistita - la Consulta : “Non è illegittimo vietarla alle coppie gay” : La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legge 40 la' dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Lo fa sapere, in attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte. La Consulta ha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi ...

Procreazione assistita gay - Consulta 'Divieto non illegittimo'/ Ecco cosa succede : Procreazione assistita gay, secondo la Corte Costituzionale il divieto non è illegittimo: reso noto che le questioni sono state dichiarate 'non fondate'.

Il favoreggiamento della prostituzione non c'entra niente con la libertà sessuale - avverte la Consulta : La libertà sessuale è un diritto ma ciò non giustifica il favoreggiamento della prostituzione. Lo afferma la Corte costituzionale, osservando che anche nell'attuale momento storico, e al di là dei casi di "prostituzione forzata", la scelta di "vendere sesso" è quasi sempre determinata da fattori, di ordine non solo economico, ma anche affettivo, familiare e sociale, che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione ...

Legge Merlin - per la Consulta “la libertà sessuale è un diritto ma non giustifica il favoreggiamento della prostituzione” : Secondo la Corte costituzionale, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, anche nell’attuale momento storico e al di là dei casi di “prostituzione forzata”. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile. È, questo, il senso della ...

Vitalizi : Cancelleri (M5S) - 'dopo ok Consulta Micciché non ha più scuse' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Ora Micciché e tutti i partiti che si appigliavano all'incostituzionalità del tagli dei Vitalizi non hanno più scuse. Il ricalcolo degli assegni non è incostituzionale e lo dice la Consulta, mica Pinco Palla”. Lo afferma il deputato all'Ars Giancarlo Cancelleri, che "

Vitalizi Trentino-Alto Adige - la Consulta : “Taglio previsto da legge legittimo”. M5s : “Privilegi e non diritti acquisiti” : I tagli ai Vitalizi dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige decisi nel 2014 non erano incostituzionali. Lo ha stabilito la Consulta che ha esaminato i quesiti posti dal giudice civile di Trento Massimo Morandi e riguardanti la norma che aveva cercato di ridurre gli effetti a favore della casta politica di una precedente legge regionale del 2012. La causa riguardava gli effetti “retroattivi, permanenti ed irreversibili” che vietavano il ...

Scuola - Consulta : “I concorsi riservati non sono incostituzionali”. Salvi 150mila posti : Fuori i dottori di ricerca. E, soprattutto, niente illegittimità costituzionale. I concorsi riservati della Scuola sono Salvi e con loro i circa 100-150mila posti in palio: i ricorsi presentati contro gli ultimi bandi rischiavano di mettere in ginocchio tutto il sistema studiato dal Ministero dell’istruzione per regolarizzare la situazione di decine di migliaia di precari, dagli abilitati ai famosi diplomati magistrali, fino ai non abilitati con ...