Commissario per il Gran Sasso | fissato incontro per nomina

Fontana a Bruxelles per aprire la strada al Commissario leghista (al commercio) : La strada di un Commissario leghista a Bruxelles è complicata (lo abbiamo spiegato qui). Tocca prepararla in anticipo. E’ per questo che Matteo Salvini ha aperto le trattative con il Ppe, tramite uno dei suoi fedelissimi che conosce bene gli ambienti europei: il ministro leghista Lorenzo Fontana, ex eurodeputato. Oggi Fontana era a Bruxelles. Mission: spiegare agli europei che dovranno accettare un Commissario europeo targato Lega. ...

Salvini vuole Giorgetti Commissario Ue : 3 ostacoli per il leghista : Il commissario italiano “se è in sala, ci sarà anche l’anno prossimo”, da commissario europeo s’intende. Matteo Salvini parla all’assemblea di Confartigianato e piazza il suo uomo per Bruxelles: il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, seduto in platea. Forte del 34 per cento alle europee che lo ha portato a essere il leader del primo partito di governo, il vicepremier pianta la sua pedina ...

Andrea Camilleri in rianimazione - Sicilia in ansia per il papà del Commissario Montalbano : La Sicilia e l’Italia intera è con il fiato sospeso per Andrea Camilleri. Il 93enne scrittore si trova ricoverato dalle alle 9.15 di ieri mattina a Roma all’ospedale Santo Spirito. Si è sentito male a casa sua. Ora è nel reparto di rianimazione del nosocomio romano dopo un arresto cardiorespiratorio. Le condizioni cliniche di Andrea Camilleri sono critiche e la prognosi è riservata. Lo scrittore è attaccato a un macchinario per respirare. ...

Euro 2020 - asse Raggi-Fico per avere il Commissario : Dopo il Salva-Roma, ora si litiga su Euro 2020. Solo che la disputa - stavolta a tema pallonaro anziché contabile - non è tra alleati di governo, insomma tra gialli e verdi, ma si...

Infrastrutture : Toninelli - 'Sassari-Alghero sarà completata - Commissario per velocizzare' : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Nello Sblocca cantieri inseriremo il completamento dei 10,5 chilometri mancanti della SS291 Sassari-Alghero (totale 33 chilometri). Ci sarà un Commissario che prenderà in mano la situazione per velocizzare il completamento dell'opera". Ad annunciarlo in un video su Faceb

Spero abbiano travolto la risorsa! Il post razzista del Commissario alla maturità : Il preside dell’istituto “Copernico” di Pavia ha segnalato il caso all’Ufficio Scolastico provinciale. Il commissario, però, respinge tutte le accuse. Un presidente di commissione alla maturità designato per due classi dell’istituto “Copernico” di Pavia è finito nell’occhio del ciclone per alcuni post pubblicati su Twitter dal tono razzista ed omofobo. A darne notizia è il quotidiano La Provincia pavese. Il professore al centro ...

Decreto crescita - arriva un Commissario per Euro 2020 : arriva un commissario per accelerare gli appalti in vista degli Europei di calcio del 2020, che si svolgeranno in diverse città Europee, compresa Roma. Lo prevede un emendamento dei relatori al Decreto crescita. Il commissario potrà essere nominato da Roma Capitale e non avrà compensi, gettoni di presenza o indennità. Il suo compito, si legge nella testo […] L'articolo Decreto crescita, arriva un commissario per Euro 2020 è stato ...

Di Maio : "Enrico Letta Commissario UE per l'Italia? No - grazie" : Nel toto-nomi per gli incarichi europei che si stanno definendo in questi ultimi giorni è finito anche l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, dato dal quotidiano La Repubblica come papabile per la Presidenza del Consiglio Europeo, che per tradizione viene affidata ad un ex premier.Le trattative sono in corso dopo le ultime elezioni europee, ma la recente tensione tra l'Italia e gli altri big dell'UE avrebbe portato ad una minore ...

Il Commissario Ricciardi diventa una fiction con Lino Guanciale per la Rai : Grande mattatore delle fiction Rai insieme con Alessio Boni (anche lui impegnatissimo nel prossimo futuro), Lino Guanciale è pronto a vestire i panni del commissario Ricciardi in una serie evento che sarà in onda sulla Rai. Il personaggio del commissario è stato creato da Maurizio De Giovanni, l’autore de I bastardi di Pizzofalcone: la trasposizione in immagini delle storie di De Giovanni sarà diretta da Alessandro D’Alatri e ...

Foto di Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi - primo ciak a Taranto per la nuova fiction Rai : Tutto pronto per Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi. L'attore è atteso sul set per le riprese della nuova fiction Rai, che vedrà la luce solo il prossimo anno. La prima Foto che ritrae un primo piano del protagonista è stata divulgata nelle ultime ore dal regista Alessandro D'Alatri sui social. Dopo il successo televisivo de I Bastardi di Pizzofalcone, Rai fiction punta ancora sui libri di Maurizio De Giovanni, e rilancia con la serie ...

Camera - settimana in commissioni riunite : audizione del Commissario Ue per il Clima : Nel corso della settimana le commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato svolgeranno l’audizione del commissario europeo per l’azione per il Clima e l’energia, Miguel Arias Cañete. Le commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, in sede di esame di deliberazioni del Governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, proseguiranno l’esame ...

Enzo Moavero Milanesi Commissario Ue - perché no? : Che la partita del rinnovo delle cariche Ue sia cominciata con uno scontro fra Francia e Germania non deve stupire; così come non può stupire che la Spagna di Sanchez cerchi di farsi largo sfruttando l’albagia di un’Italia al margine dei giochi.Sarebbe azzardato concludere che l’asse franco-tedesco si stia fratturando definitivamente: quella in corso fra Macron e la Merkel è una competizione per definire i ...

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - come partecipare alle selezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

A24 - nel Decreto Sblocca cantieri anche il Commissario per traforo Gran Sasso : L'Aquila - Tra gli emendamenti dei relatori allo Sblocca cantieri in arrivo in Aula al Senato c'è il Commissario per il Gran Sasso. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo Sblocca cantieri. "Molto importante l'emendamento Gran Sasso: struttura commissariale definita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Vanno ...