Come sono messe le foreste delle Dolomiti

L'addio al nubilato di Jennifer Lawrence non è andato Come pensava : "Sono scoppiata a piangere" : Ma il resto dei preparativi sta andando alla grande

Quali sono i disturbi più comuni del cavo orale - Come riconoscere i sintomi e fare prevenzione : Gengive irritate, dolore acuto quando addentiamo qualcosa di molto freddo o molto caldo, carie: sono questi i disturbi più frequenti del cavo orale tra gli italiani. È quanto emerge da una ricerca dell’Istituto GfK commissionata da GSK Consumer Healthcare e realizzata su un campione di 2.000 italiani, secondo la quale 8 intervistati su 10 dichiarano di soffrire di tali problematiche.¹ Lo studio ha preso in considerazione elementi come la ...

Cataratta : quali sono i sintomi e Come recuperare un’ottima visione : Vista offuscata, fastidio alla luce, difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti, sensazione di percepire i colori meno brillanti, più opachi: questi i principali sintomi che si manifestano a chi soffre di Cataratta, il disturbo causato dalla progressiva opacizzazione del cristallino e risolvibile attraverso la sostituzione chirurgica della lente naturale dell’occhio con una artificiale, chiamata lente intraoculare. Oggi, grazie all’innovazione ...

Zecche - infezioni in aumento : quali sono e Come proteggersi : Negli ultimi anni, in Italia e non solo sono aumentati i casi di infezioni da Zecche, purtroppo spesso ostici da diagnosticare. L’allarme in merito è arrivato dai lavori del convegno internazionale Giornate Infettivologiche Luigi Sacco, che si è svolto a Milano alla fine del mese di maggio. Gli esperti hanno sottolineato che alla base del problema c’è innanzitutto l’aumento delle temperature. Fino a qualche anno fa, proprio per ...

Il Bac francese Come la maturità italiana (ma non tutti sono d'accordo) : Lo ha ricordato lo stesso ministro della pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer la mattina (lunedì 17 giugno) in cui 750mila studenti francesi si sono presentati a scuola per la prima prova del Baccalaurèat (Bac), gli esami di maturità che qui cominciano con un tema di filosofia (tre le questioni: Si può sfuggire alla trappola del tempo? Il lavoro divide l’umanità? Riconoscere i propri doveri è ...

Francesca De Andrè contro le critiche : “Fiera di Come sono - ecco i requisiti per stare nella mia vita” : Francesca De Andrè torna a parlare e butta giù tutte le critiche raccolte in questo periodo Francesca De Andrè, dal momento in cui è uscita dalla casa più spiata dagli italiani, è tornata massicciamente sui social, scrivendo decine e decine di post ogni giorno per far capire un po’ il suo attuale stato d’animo ai … Continue reading Francesca De Andrè contro le critiche: “Fiera di come sono, ecco i requisiti per stare nella mia ...

Cosa sono e Come scegliere le vitamine per capelli : Il cambio di stagione, ma anche le variazioni repentine di temperatura, lo smog e la frenesia della vita quotidiana mettono a dura prova i nostri capelli. Ecco perché ogni tanto è necessario avere un aiuto in più che doni la loro naturale lucentezza: le vitamine per capelli sono indispensabili proprio per contrastare l’indebolimento della chioma. Il dubbio che sorge però è: quali scegliere? Ecco qualche consiglio. I benefici delle vitamine per ...

Sondaggi elettorali - Come sono andati i partiti negli ultimi due anni e mezzo - istituto per istituto - al 17 giugno 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti negli ultimi due anni e mezzo, istituto per istituto ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. ...

Come sono andate le elezioni in Sardegna : A Cagliari Paolo Truzzu (centrodestra) è in testa con oltre il 50% dei voti su Francesca Ghirra (centrosinistra), quando mancano ancora una quarantina di sezioni da scrutinare. Lo spoglio, cominciato dopo le 23, alla chiusura delle urne, prosegue a rilento. Sassari andrà sicuramente al ballottaggio il 30 giugno prossimo: a metà spoglio, è davanti con oltre il 33% delle preferenze Mariano Brianda (centrosinistra), ...

RAGE 2 Trucchi : Come attivarli - quali sono e cosa fanno : Se state giocando a RAGE 2, vi sarete sicuramente accorti della presenza dei Trucchi. quali sono? A cosa servono e Come attivarli? Scopriamolo insieme. Come attivare i Trucchi in RAGE 2 Per sbloccare i Trucchi in RAGE 2 dovrete parlare con lo stregone Mangoo, lo incontrerete durante le vostre esplorazioni in modo casuale. Una volta che interagite con il suddetto personaggio, potrete acquistare i seguenti Trucchi, i quali potranno essere ...

Matteo Salvini attaccato da Don Nando Ottaviani : "Allora sono comunista" - Come si è conciato il prete : Ogni giorno spunta un prete che attacca Matteo Salvini. L'ultimo arriva da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Si tratta di Don Nando Ottaviani, il quale mette nel mirino la politica dei porti chiusi del leader della Lega. Il Don, della sagrestia della parrocchia San Michele, lancia la sua

Cosa sono e Come funzionano le porte del pc (di rete - ingresso e uscita) : I computer hanno delle porte, spesso sono fisiche, le potete vedere sui lati o sul fronte della vostra macchina, a volte sono virtuali (quindi non visibili ma ugualmente importanti). In questo articolo cercheremo di spiegare efficacemente Cosa sono e come funzionano le porte del computer, la differenza fra porte virtuali e fisiche e fra porte di ingresso […] Cosa sono e come funzionano le porte del pc (di rete, ingresso e uscita)

Bleach ha 30 anni. Ecco Come i Nirvana sono diventati i Nirvana : C’era una volta un bambino biondissimo, con dei grandi occhi azzurri. A guardare una foto di Kurt Cobain da piccolo sembrava di vedere uno di quei ragazzini della pubblicità della Kinder. Nessuno avrebbe immaginato che quel bambino sarebbe diventato una figura iconica, una sorta di Cristo biondo ed emaciato, una figura fondamentale nel rock degli ultimi trent’anni. Forse l’ultima, grande rockstar, suo malgrado. Bleach, il primo album dei ...

Bunny - Giamaica : “Le italiane sono organizzate - ma allacciano le scarpe Come noi” : Ci sono poche speranze che la Giamaica riesca a restare in vita nel girone del Mondiale che la vede protagonista con Italia, Australia e Brasile. Ma la storia della Nazionale di Cedella Marley è tutta da raccontare. Gaia Piccardi sul Corriere della Sera racconta la storia della star della squadra, Khadija Shaw, detta Bunny. La 22enne si è appena laureata all’Università del Tennessee. E’ cresciuta in un violento sobborgo di Kingston, ...