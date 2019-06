Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser allunga in testa - +33 su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria dopo il GP di Lettonia : Tony Cairoli a -33 da Gajser : Si infiamma la lotta tra Tony Cairoli e Tim Gajser per la conquista del Mondiale Motocross MXGP 2019, i due centauri sono separati da 33 punti al termine del GP Lettonia: andrà in scena un serrato testa a testa nella seconda parte della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale Motocross MXGP. Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 (dopo GP Lettonia): 1 243 Gajser, Tim SLO HON 391 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 25-25 25-25 ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria dopo il GP di Lettonia : Tony Cairoli a -8 da Gajser : Si infiamma la lotta tra Tony Cairoli e Tim Gajser per la conquista del Mondiale Motocross MXGP 2019, i due centauri sono separati di 8 punti al termine della gara-1 del GP Lettonia: andrà in scena un serrato testa a testa nella seconda parte della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale Motocross MXGP. Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 (dopo GP Lettonia): 1 243 Gajser, Tim SLO HON 366 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser va in testa con 13 punti su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L'olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l'inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer vince gara-1 e sale in vetta alla Classifica - Cairoli 12°. Dalle 16.10 gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55: Il nove volte campione iridato della KTM si è subito portato in sedicesima posizione dopo un paio di tornate per poi non riuscire ad alzare il ritmo per continuare la rimonta, mentre negli ultimi minuti è salito di colpi ed ha scavalcato il connazionale Ivo Monticelli, il belga Kevin Strijbos ed il francese Jordi Tixier per una dodicesima posizione conclusiva agevolata anche Dalle ...

