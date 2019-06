Cinema America | nuova aggressione | picchiata l’ex fidanzata del presidente

**Roma : Di Maio su Cinema America - 'assurdo - condanna senza esitazioni'** : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Oggi un’altra aggressione ai ragazzi del Cinema America. A una donna, 'colpevole' solo di indossare una maglietta. È assurdo. Aspettiamo l’esito delle indagini ma, a prescindere dal caso in sé, ogni forma di violenza fisica o verbale va condannata senza esitazioni". Lo s

Nuova aggressione contro i ragazzi del Cinema America : La scorsa notte a Roma c’è stata una Nuova aggressione contro i ragazzi del Cinema America. Vittima l’ex ragazza del presidente dell’Associazione ‘Piccolo America’, Valerio Carocci.Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nelle indagini sull’altra aggressione avvenuta sabato ai danni di quattro giovani che indossavano la maglia del Cinema America ritenuta dagli ...

I ragazzi del Cinema America sono stati picchiati per festeggiare un addio al celibato : sono stati denunciati i quattro identificati per l’aggressione di sabato a Trastevere nei confronti di ragazzi che indossavano magliette del Cinema America. A quanto reso noto dalla Questura, si tratta di militanti di gruppi di destra di Blocco Studentesco e CasaPound.A fomentare l’aggressione il più anziano, un parrucchiere di 38 anni che quella sera era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato. Gli altri sono ...

Roma - raid contro ragazzi Cinema America : aggressione per festeggiare addio a celibato : A fomentare il pestaggio contro le vittime, colpevoli di indossare una maglietta "antifascista" un parrucchiere di 38 anni. Quella sera era a Trastevere assieme a un gruppo di amici, tutti militanti di Blocco studentesco e Casapound, per fare baldoria in vista delle nozze. Per...

Digos : identificati e denunciati 4 autori degli episodi di violenza Cinema America : Roma – La Digos della Questura di Roma ha identificato e denunciato 4 degli autori dell’aggressione del 16 giugno ai danni dei giovani dell’Associazione Cinema America. L’indagine della Digos, complessa e serrata, e’ iniziata acquisendo e visionando tutte le immagini riprese nei luoghi di Trastevere, teatro dell’aggressione. I volti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, pero’, non erano ...

Ilaria Cucchi si schiera con ragazzi Cinema America : in tribunale con maglia bordeaux : Roma – “Io sto con i ragazzi del Cinema America” e ieri “sono andata in tribunale con questa maglia”. Lo scrive su facebook Ilaria Cucchi. L'articolo Ilaria Cucchi si schiera con ragazzi Cinema America: in tribunale con maglia bordeaux proviene da RomaDailyNews.

Aggressione Cinema America - 4 identificati - uno è di Blocco Studentesco. Salvini : «Nessuna tolleranza» : Sono stati identificati dalla polizia gli autori dell'Aggressione dei giovani del cinema America. Si tratta di quattro persone ritenute responsabili del pestaggio dei ragazzi che indossavano...