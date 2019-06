Cinema America ancora nel mirino | aggredita l’ex fidanzata del presidente | “Digli di

Altro attacco a Cinema America : aggredita ragazza con addosso maglietta : Roma – “Oggi un’altra aggressione ai ragazzi del Cinema America . A una donna, ‘colpevole’ solo di indossare una maglietta . È assurdo. Aspettiamo l’esito delle indagini ma, a prescindere dal caso in se’, ogni forma di violenza fisica o verbale va condannata senza esitazioni”. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio. FRATOIANNI: GRAVISSIMO NUOVO EPISODIO A TRASTEVERE “È gravissimo il nuovo episodio ...

Cinema America ancora nel mirino : aggredita l’ex fidanzata del presidente : Una nuova aggressione la scorsa notte ha preso di mira i ragazzi del Cinema America , ovvero l’associazione che negli ultimi anni a Roma ha riportato il Cinema in piazza. Vittima l’ex ragazza del presidente dell’Associazione “Piccolo America ”, Valerio Carocci. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nelle indagini sull’altra...

Aggressione a ragazza " Cinema America" : 13.00 Una nuova Aggressione ha preso di mira i ragazzi del Cinema America,l'Associazione che negli ultimi anni a Roma ha riportato il cinema in piazza. Vittima l'ex ragazza del presidente dell'associazione 'Piccolo America', Carocci. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già,con i carabinieri, nelle indagini sull'altra Aggressione avvenuta sabato ai danni di quattro giovani che indossavano la maglia del Cinema America. Gli indagati ...

I ragazzi del Cinema America sono stati picchiati per festeggiare un addio al celibato : sono stati denunciati i quattro identificati per l’aggressione di sabato a Trastevere nei confronti di ragazzi che indossavano magliette del Cinema America. A quanto reso noto dalla Questura, si tratta di militanti di gruppi di destra di Blocco Studentesco e CasaPound.A fomentare l’aggressione il più anziano, un parrucchiere di 38 anni che quella sera era a Trastevere per festeggiare il suo addio al celibato. Gli altri sono ...