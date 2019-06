Ciclismo | traccia su Gino Bartali alla maturità! Il campione e Giusto tra le Nazioni

Ciclismo - Europei Trentino 2020 : svelato il percorso e le altimetrie - tracciato selettivo adatto a velocisti resistenti : Presentato ufficialmente nella giornata di oggi il percorso degli Europei Trentino 2020, rassegna continentale di Ciclismo che si svolgerà proprio in Italia il prossimo anno, precisamente da mercoledì 9 a domenica 13 settembre. Dopo il fallimento della candidatura di Vicenza per la prova iridata, che si svolgerà invece in Svizzera, sarà Trento a rappresentare la sede di partenza e di arrivo delle 13 gare previste dal programma: sei prove in ...

Ciclismo - Europei 2019 : presentato il percorso di Alkmaar - tracciato pianeggiante ma c’è il pavé : Oggi è stato ufficialmente presentato il percorso degli Europei 2019 di Ciclismo che andranno in scena ad Alkmaar (Paesi Bassi) dal 7 all’11 agosto. Le prove in linea si correranno su un circuito di 11,5 chilometri caratterizzato però dalla presenza di un tratto in pavé di 1100 metri, voluto fortemente da Niki Terpstra e Laurens Ten Dam che sono gli ambasciatori di questa rassegna continentale. Il tracciato è totalmente pianeggiante e ...