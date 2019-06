Ciclismo – Sospiro di sollievo per il Team Ineos | nessuna frattura per Geraint Thomas | il

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019)non ha riportato alcunadopo la caduta che ieri lo ha costretto al ritiro dal Giro di Svizzera: il corridore gallese sarà presente al Tour de France Brutta caduta nella giornata di ieri pr. Il ciclista gallese è finito sull’asfalto sbattendo testa e spalla, riportando un taglio al volto e lamentando un dolore alla clavicola. Si era temuto il peggio: una possibileche gli impedisse di partecipare al Tour de France. Una beffa, dopo l’incidente di Chris Froome. Fortunatamente, gli esami radiologici ai quali si è sottopostohanno escluso la presenza di fratture. Il medico della squadra, Derick Macleod, ha rassicurato: “continueremo a monitorarlo nei prossimi giorni. Conoscendo, non ci vorrà molto per lui per tornare in sella alla sua bici, ma dovremo essere sicuro che non avrà più sintomi di dolori nei ...

