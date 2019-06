Ciclismo | la Vuelta 2020 partirà da Utrecht e il 14 agosto! Via olandese e anticipato per

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Laa España avrà una partenza anticipata nell’edizione del, e in un luogo particolare. Sarà infatti, una delle città olandesi più importanti, a dare il via alla corsa a tappe spagnola, che resterà nei dintorni e nel Brabante settentrionale per altri due giorni, con l’attraversamento di 34 villaggi olandesi. Il giorno in cui sarà dato il via, inoltre, assume una certa particolarità: è un venerdì. Per la precisione, è quello del 14 agosto. Un via così in anticipo rispetto al solito si spiega con l’inserimento in calendario dei Giochi Olimpici di Tokyo, che costringeranno per forza di cose tutto il circuito mondiale ad adattarsi. La conclusione è prevista per il 6 settembre. Soddisfazione emerge dalle parole del sindaco di, Jan van Zanen: “Abbiamo finalmente la data per il nostro appuntamento. Siamo impazienti di vivere tutti insieme ...

cyclingoo : ?? Doping, UCI ufficializza tre anni di squalifica per Cobo: Vuelta 2011 a Chris Froome / By @spaziociclismo… - ciclopassione78 : @lapreuvepar21 @cyclismedopage @NomCredite @davidguenel @chronoswatts Tra 2 anni tolgono la vuelta a Horner e la da… - CatelliRossella : Ciclismo, per Cobo Acebo un doping vecchio 6 anni: e la Vuelta 2011 va a Froome -