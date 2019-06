Children of Morta è un affascinante action RPG narrativo da scoprire nella demo gratuita

Children of Morta : presto disponibile una demo gratuita su Steam : Secondo quanto riportato su Steam, l'action RPG Children of Morta sarà disponibile in forma di demo gratuita a partire dal 17 di giugno. Come detto prima, il gioco è un action RPG incentrato sulla narrativa che metterà il giocatore nei panni di una famiglia di eroi che dovrà imbarcarsi in un viaggio per eliminare la corruzione dilagante.Di seguito vi riportiamo il comunicato di Steam:"Ciao a tutti! Sappiamo che volete giocare Children of Morta ...