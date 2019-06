Cannabis | renderla legale può rallentare il mercato nero secondo uno studio sulle acque

wired

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Quando molti Stati, tra cui quello di Washington, hanno deciso di legalizzare la, i potenziali effetti che questo cambiamento avrebbe avuto sui cittadini erano un mistero. E in particolare, non era chiaro se da quel momento i consumatori di marijuana si sarebbero rivolti direttamente a venditori autorizzati, piuttosto che al. Oggi una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Addiction ha cercato di far luce sulla questione, dimostrando che ildellaa Washington è riuscito a ridurre significativamente il traffico del. E le prove, spiegano i ricercatori dell’Università di Puget Sound e dell’Università di Washington, si trovano tutte nelledi scarico. Infatti, per determinare la quantità diutilizzata dai cittadini di una determinata regione dello Stato di Washington, i ricercatori hanno analizzato alcuni ...