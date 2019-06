Calciomercato Sampdoria | Andersen saluta | “E’ ora di andare via”

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco e 4 colpi per puntare all’Europa : il nuovo undici dei blucerchiati [FOTO] : 1/15 11 Di Francesco Sampdoria ...

Calciomercato Sampdoria - c’è l’accordo : quasi fatta per Hurtado [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Sampdoria – I blucerchiati, che stanno attendendo Di Francesco per la panchina (venerdì prevista la firma) dopo aver liberato Giampaolo, sono vicini al secondo acquisto di questa stagione, in seguito a quello di Chabot. E’ infatti sempre più vicino l’arrivo del giovane attaccante venezuelano Jan Hurtado del Gimnasia La Plata: la Sampdoria avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco chiede il ‘pupillo’ Berardi : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Eusebio Di Francesco, l’ex Roma ha trovato l’accordo con il club blucerchiato, ufficialità prevista nelle prossime ore, superata la concorrenza di Stefano Pioli. Si tratta di un ottimo colpo del presidente Ferrero che spera in una stagione da protagonista, è già andato in scena un incontro tra le parti per programmare il futuro ed il ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco chiede il ‘pupillo’ Berardi : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Eusebio Di Francesco, l’ex Roma ha trovato l’accordo con il club blucerchiato, ufficialità prevista nelle prossime ore, superata la concorrenza di Stefano Pioli. Si tratta di un ottimo colpo del presidente Ferrero che spera in una stagione da protagonista, è già andato in scena un incontro tra le parti per programmare il futuro ed il ...

Calciomercato Sampdoria - si chiude per Gonzalo Maroni del Boca : Calciomercato Sampdoria – Tante situazioni da risolvere entro le prossime ore in casa Sampdoria, la prima riguarda sicuramente la questione allenatore, è testa a testa Pioli-Di Francesco con la risposta definitiva dell’ex Roma che è previsto entro il weekend. Nel frattempo la dirigenza blucerchiata si muove sul fronte Calciomercato, secondo voci provenienti dall’Argentina è vicinissimo l’arrivo di Gonzalo Maroni, ...

Calciomercato Sampdoria - il punto : nel mirino di Ferrero due calciatori dell’Inter : Calciomercato Sampdoria – Il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, concentratissimo tra questione allenatore, entrate ed uscite. Nel mirino del patron dei liguri sarebbero finiti due calciatori dell’Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Calciomercato Sampdoria - vicinissimo Sam Lammers del Psv Eindhoven : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria programma già la prossima stagione. Operazioni praticamente definite quelle di Jan Hurtado, attaccante venezuelano classe 2000 del Gimnasia La Plata e di Julian Chabot, difensore del Groningen, che ha firmato fino al 2024. Arriva il terzo tassello. Si tratta di Sam Lammers, attaccante di proprietà del Psv, in prestito nell’ultima stagione all’Heerenveen dove ha realizzato 16 gol in ...

Calciomercato Sampdoria : lunedì incontro Ferrero-Giampaolo - occhi puntati su Praet : In casa Sampdoria si inizia già a pensare alla prossima stagione. Da sbrogliare innanzitutto il nodo allenatore, poi ci si sposterà sulla rosa. E’ atteso per lunedì a Roma l’incontro tra il tecnico Giampaolo e il patron Ferrero. Il primo, legato ancora da un anno di contratto, chiede garanzie e maggiori ambizioni per restare, il secondo proverà a convincerlo offrendogli il rinnovo. In pole per la sostituzione si fa il nome di ...

Calciomercato Sampdoria - ufficializzato il primo colpo di Ferrero : Calciomercato Sampdoria, il club ha ufficializzato il primo colpo della nuova stagione nonostante le chiacchiere relative alla possibile cessione “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Groningen i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot (nato a Hanau, Germania, il 12 febbraio 1998). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico ...

Calciomercato Sampdoria - venerdì le visite mediche di Chabot : attesa per la risposta di Hurtado : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è in attesa di conoscere il futuro societario ma nel frattempo si pensa anche a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport nella giornata di venerdì arriverà a Genova per le visite mediche Julian Chabot, difensore centrale classe 1998, calciatore acquistato dal Groningen per quasi 4 milioni di euro, contratto di 5 anni. Sarà lui il sostituto ...

Calciomercato Sampdoria - occhi su Jan Hurtado : Calciomercato Sampdoria – La stagione della Sampdoria è stata altalenante, l’obiettivo del club blucerchiato adesso è quello di concludere al meglio la stagione. La dirigenza sta anche programmando la prossima stagione, nel dettaglio sono iniziate le prime notizie di Calciomercato. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la Samp sta trattando Jan Hurtado, attaccante venezuelano classe 2000 del Gimnasia La ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero chiama De Rossi : “Se vuole venire…” : C’è ancora tanta amarezza, per De Rossi e i tifosi gialloRossi, a qualche giorno dall’annuncio dell’addio tra il centrocampista e la squadra capitolina. Tanti, in questi giorni, i messaggi di ex compagni e dirigenti. Tra questi c’è anche qualcosa di più di un messaggio, e proviene da un romano e romanista come lui, ma proprietario della Sampdoria: Massimo Ferrero. Il patron dei blucerchiati lancia l’amo: porte ...

Calciomercato Sampdoria - via Andersen e Praet : già individuati i sostituti : Calciomercato Sampdoria – Buona stagione in casa Sampdoria soprattutto trascinata da un grande Fabio Quagliarella, adesso si pensa al futuro con la situazione più importante che riguarda l’eventuale cessione del club. Molto importante sarà anche il Calciomercato, novità da segnalare sul fronte addii. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Sampdoria sembra intenzionata a vendere i suoi due gioielli: il ...