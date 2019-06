Calciomercato Roma | è Bartra il sostituto di Manolas?

Calciomercato Roma - interesse sempre più concreto per Pau Lopez [DETTAGLI] : Calciomercato Roma – La Roma è sempre più indirizzata verso Pau Lopez per sostitutire Olsen. Il portiere del Betis Siviglia è l’obiettivo numero uno per i giallorossi. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, Pau Lopez ha una clausola di 30 milioni e la Roma sta provando ad inserire nella trattativa Sanabria, valutato 7,5 milioni, che potrebbero diventare 10 se il giocatore nella prossima stagione segnerà 18 gol. A quel ...

Belotti all'Inter?/ Calciomercato - 'Cairo non lo molla - ma la Roma...' - Esclusiva - : Calciomercato Inter, Andrea Belotti lascia il Torino? Secondo Mario Miele alla fine rimarrà in granata per continuare a giocare con Walter Mazzarri.

Calciomercato Napoli - accordo con Manolas : si lavora con la Roma [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Manolas. Il greco sarà il sostituto di Albiol, in partenza verso il Villareal. La Roma però non fa sconti sul prezzo del cartellino e pretende la clausola di 36 milioni. Il Napoli, secondo quanto riferito, starebbe provando ad inserire nella trattativa Diawara. Il centrocampista piace alla Roma ma non c’è accordo sulla ...

Calciomercato Napoli - c’è l’accordo con Manolas : la Roma però vuole l’intera clausola : Il club azzurro prova a stringere per Manolas, con cui ha già trovato l’accordo sull’ingaggio: la Roma però vuole i 36 milioni della clausola Il Napoli è in pole position per Kostas Manolas, il club azzurro ha superato la concorrenza di Milan e Juventus trovando l’accordo con il giocatore, che ha dimostrato di gradire la nuova destinazione. Cafaro/LaPresse Adesso va cercato l’accordo con la Roma, che intende ...

Calciomercato - le notizie di oggi : Bologna scatenato - l’Atalanta su un centrocampista ucraino - lo scambio tra Roma e Juventus : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna scatenato – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come ...

MANOLAS AL MILAN?/ Calciomercato : Roma non fa sconti e si inserisce anche il Napoli : MANOLAS al MILAN? Calciomercato: la Juventus rilancia e propone Higuain alla Roma, anche i rossoneri ci provano ma bianconeri in vantaggio.

Calciomercato Milan - chiesto Manolas alla Roma : il sogno di Giampaolo però è un centrocampista… dell’Arsenal : Il club rossonero ha chiesto alla Roma Manolas, difensore greco che piace alla dirigenza della società di Via Aldo Rossi Il Milan si muove sul mercato e, dopo aver chiuso con l’Empoli per Krunic, ha chiesto alla Roma informazioni su Kostas Manolas. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Primi contatti tra le parti già avviati, con il club giallorosso però che ha sottolineato come il difensore greco possa partire solo a fronte del pagamento ...

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

