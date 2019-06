CALCIOMERCATO MILAN News | si continua a trattare per Stefano Sensi | Ultime notizie

CALCIOMERCATO MILAN - possibile accordo per Kramaric e Maldini penserebbe a Kabak : Secondo Sky Germany, il Milan ha trovato l'accordo contrattuale con Andrej Kramaric dell'Hoffenheim, che sembra essere l'obiettivo principale di Zvonimir Boban. I rossoneri hanno già incontrato l'agente del giocatore per discutere del possibile trasferimento, e le due parti hanno raggiunto un accordo in linea di massima. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Zvonimir Boban, incontrerà presto la parte tedesca per presentare la sua offerta per ...

CALCIOMERCATO : Milan - visite mediche per Krunic - Inter vicina a Lazaro : Ore concitate per quanto riguarda il Calciomercato Milanese. Le due società occupano posizioni molto differenti ma parallele. Entrambe hanno appena cambiato allenatore e sono al lavoro per costruire una squadra all'altezza delle aspettative e delle proprie ambizioni. I nerazzurri hanno meno problemi finanziari dei cugini, avendo praticamente messo a posto i conti in queste ultime annate. Il Milan è invece ancora alle prese con qualche grana ...

CALCIOMERCATO MILAN : Andersen si complica - il Tottenham avrebbe pronti 35 milioni : Il Calciomercato del Milan inizia a complicarsi. A Giampaolo, pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore forse già oggi, serve un centrale di difesa. Lovren del Liverpool e Andersen della Sampdoria sarebbero in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, ma per il blucerchiato la trattativa si sta complicando. Il Tottenham, riferiscono questa mattina dall’Inghilterra, è infatti pronto a sbaragliare la concorrenza con un’offerta da 31 ...

CALCIOMERCATO MILAN – L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi : la priorità nerazzurra resta Barella : L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi fra Milan e Sassuolo: la priorità dei nerazzurri resta però Nicolò Barella del Cagliari Inter e Cagliari sembrano arrivati ad una fase di stallo nella trattativa per portare Nicolò Barella a Milano. Il club sardo chiede 50 milioni di euro per il suo talentuoso centrocampista, i nerazzurri si sono spostati dai 30 milioni iniziali più contropartite ai 36 più 4 di bonus: ultima offerta, prendere o ...

CALCIOMERCATO - le notizie di oggi – Duello Reggina-Bari e valzer portieri in Serie C - Di Francesco vuole Berardi alla Samp - i nuovi nomi per il Milan : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione ...

CALCIOMERCATO MILAN - fra i nomi che interessano a centrocampo ci sarebbe Ceballos : Gli ultimi sono stati giorni frenetici in casa Milan, dove sono iniziati numerosi incontri di mercato. La dirigenza rossonera ha deciso di assegnare al centrocampo gran parte del budget estivo, infatti esso è considerato il reparto da rinforzare maggiormente. Calciomercato Milan, occhi su Ceballos Il Milan sarebbe in particolare interessato al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos e durante la sessione estiva sarebbe pronto a sferrare ...

CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO - TRATTATIVE/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO: le ultime notizie e le TRATTATIVE riguardanti Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconi vicini a Rabiot

CALCIOMERCATO MILAN - Maldini e Boban lavorano per centrocampo e attacco : ipotesi Veretout e Kramaric : Calciomercato Milan – Maldini e Boban, in attesa delle ufficialità di Massara e Giampaolo, lavorano già al mercato. Incontro con l’agente Mario Giuffredi per parlare di Veretout e Mario Rui. Il centrocampista francese è gradito a Giampaolo, ma su di lui è forte la concorrenza di Napoli e Roma. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per liberarlo. Le parole di Giuffredi all’uscita da Casa Milan lasciano qualche spiraglio: ...

CALCIOMERCATO MILAN - i rossoneri sarebbero in vantaggio per Veretout : Buone notizie per il Calciomercato del Milan. Jordan Veretout sarebbe ogni giorno più vicino a vestire la maglia rossonera. Ieri i dirigenti del club meneghino hanno incontrato l’agente del giocatore Mario Giuffredi che avrebbe confermato la volontà del suo assistito di trasferirsi a Milano. Sarebbe così stata sorpassata la concorrenza di Napoli e Roma, interessate al centrocampista secondo i rumors di mercato degli ultimi giorni. Le alternative ...

CALCIOMERCATO MILAN - occhi in casa PSV Eindhoven : Maldini e Boban a caccia di un trequartista : La dirigenza rossonera ha individuato in Gaston Pereiro un possibile rinforzo per Giampaolo Il Milan lavora senza sosta sul mercato, dopo aver finalmente definito la questione allenatore. Sarà Marco Giampaolo a guidare i rossoneri nella prossima stagione, un profilo interessante che Maldini e Boban hanno scelto senza remore. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il parco giocatori, il club di Via Aldo Rossi ha messo gli occhi su Gaston Pereiro, ...

CALCIOMERCATO news 18 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - ultime notizie : Calciomercato Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative news 18 giugno e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Chiesa alla Juventus?/ CALCIOMERCATO - 'Futuro tra Juve - Inter e Milan' - Esclusiva - : Calciomercato Juventus, Federico Chiesa alla Juventus di Maurizio Sarri? Rocco Commisso potrebbe decidere di trattenerlo alla Fiorentina.

CALCIOMERCATO MILAN : Lovren e Andersen piste concrete - costerebbero insieme 50 milioni : Il Calciomercato del Milan ha un obiettivo primario: portare in rossonero un centrale di difesa. I dirigenti del club lombardo si starebbero muovendo per Dejan Lovren, in uscita dal Liverpool, e per Joachim Andersen della Sampdoria. Sembra più difficile, invece, arrivare a Gianluca Mancini dell'Atalanta, mentre risulta quasi impossibile la pista Manolas, molto vicino al Napoli. Il croato campione d'Europa in carica con i Reds costa circa 20 ...

CALCIOMERCATO - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...