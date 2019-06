Calciomercato Inter | accelerata per Lukaku | proposta indecente al Manchester United

Calciomercato : Milan - visite mediche per Krunic - Inter vicina a Lazaro : Ore concitate per quanto riguarda il Calciomercato Milanese. Le due società occupano posizioni molto differenti ma parallele. Entrambe hanno appena cambiato allenatore e sono al lavoro per costruire una squadra all'altezza delle aspettative e delle proprie ambizioni. I nerazzurri hanno meno problemi finanziari dei cugini, avendo praticamente messo a posto i conti in queste ultime annate. Il Milan è invece ancora alle prese con qualche grana ...

Calciomercato Inter - l’indizio social di De Vrij : occhi su van de Beek? : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio per la prossima stagione, l’intenzione della squadra nerazzurra è quella di essere protagonista in campionato e Champions League e l’arrivo di Antonio Conte rappresenta un ottimo biglietto da visita. Nel frattempo una story su Instagram di Stefan de Vrij fa sognare i tifosi nerazzurri, il calciatore ha condiviso una foto con il compagno della nazionale olandese Donny van de ...

Calciomercato Inter - il no di Conte allo scambio Lukaku-Skriniar : Il Manchester United ha proposto uno scambio a cui la dirigenza dell’Inter ha detto no. Per Conte, Skriniar è incedibile.Non è più un mistero da parte del nuovo tecnico Antonio Conte il desiderio di disporre in attacco di Romelu Lukaku (26). Il Manchester United per cedere l’attaccante belga non fa sconti e chiede una cifra vicina agli 80 milioni, mentre l’Inter, secondo il Corriere dello Sport, per pareggiare la richiesta, ...

Calciomercato Inter - si continua a trattare con l’Hertha per Lazaro : c’è ancora distanza tra domanda e offerta : Il club nerazzurro continua la caccia a Valentino Lazaro, ma al momento l’offerta di Marotta non convince l’Hertha Berlino L’Inter ha individuato in Valentino Lazaro il profilo giusto per la propria fascia, ma al momento la trattativa resta in fase di stallo. Il motivo è l’offerta presentata da Marotta all’Hertha, ritenuta troppo bassa dalla società tedesca per privarsi del proprio talento. L‘Inter ha ...

Calciomercato Milan – L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi : la priorità nerazzurra resta Barella : L’Inter prova ad inserirsi nell’affare Sensi fra Milan e Sassuolo: la priorità dei nerazzurri resta però Nicolò Barella del Cagliari Inter e Cagliari sembrano arrivati ad una fase di stallo nella trattativa per portare Nicolò Barella a Milano. Il club sardo chiede 50 milioni di euro per il suo talentuoso centrocampista, i nerazzurri si sono spostati dai 30 milioni iniziali più contropartite ai 36 più 4 di bonus: ultima offerta, prendere o ...

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Calciomercato Milan - fra i nomi che interessano a centrocampo ci sarebbe Ceballos : Gli ultimi sono stati giorni frenetici in casa Milan, dove sono iniziati numerosi incontri di mercato. La dirigenza rossonera ha deciso di assegnare al centrocampo gran parte del budget estivo, infatti esso è considerato il reparto da rinforzare maggiormente. Calciomercato Milan, occhi su Ceballos Il Milan sarebbe in particolare interessato al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos e durante la sessione estiva sarebbe pronto a sferrare ...

Calciomercato NEWS 18 GIUGNO - TRATTATIVE/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : CALCIOMERCATO NEWS 18 GIUGNO: le ultime notizie e le TRATTATIVE riguardanti Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconi vicini a Rabiot

Calciomercato Inter - il Ct del Belgio fa sognare i tifosi nerazzurri : “Lukaku…” : Calciomercato Inter – E’ tra i principali obiettivi dei nerazzurri per il ruolo di prima punta. Romelu Lukaku non ha fatto mistero di apprezzare la pista italiana, ma attualmente è un calciatore del Manchester United. Emergono però novità Interessanti in merito al suo futuro dalle parole del Ct del Belgio, Roberto Martinez: “Lukaku – ha detto al quotidiano Hin – ha bisogno di uno stimolo nuovo, è pronto per ...

Belotti all'Inter?/ Calciomercato - 'Cairo non lo molla - ma la Roma...' - Esclusiva - : Calciomercato Inter, Andrea Belotti lascia il Torino? Secondo Mario Miele alla fine rimarrà in granata per continuare a giocare con Walter Mazzarri.

Calciomercato news 18 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - ultime notizie : Calciomercato Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative news 18 giugno e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato - 'Futuro tra Juve - Inter e Milan' - Esclusiva - : Calciomercato Juventus, Federico Chiesa alla Juventus di Maurizio Sarri? Rocco Commisso potrebbe decidere di trattenerlo alla Fiorentina.

Calciomercato sabato 15 giugno : Inter su Lukaku. UFFICIALE : Giampaolo saluta la Samp : Calciomercato 15 giugno- Inter: quasi certo l’addio di Icardi, l’Inter avrebbe già individuato Lukaku come sostituto dell’attaccante argentino. 80 milioni la richiesta del Manchester United, cifra che l’Inter potrebbe incassare dalla cessione dell’argentino. Occhi puntati anche su Barella. 45 milioni la richiesta del Cagliari. JUVENTUS: giorni delicati per l’annuncio del nuovo allenatore. Si va verso ...

Calciomercato Inter - torna di moda Kovacic : opzione prestito con diritto di riscatto : Calciomercato Inter – torna di moda un nome per il centrocampo dell’Inter: Mateo Kovacic. Il croato è pronto a fare pressione sul Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto pur di tornare in nerazzurro. Il primo obiettivo per il centrocampo di Antonio Conte resta Barella, per il quale si conta di chiudere presto. Ma, vista la grana Nainggolan che, al pari di Icardi, il nuovo allenatore preferirebbe non tenere in rosa, ...