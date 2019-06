Calciomercato Atalanta | Muriel atteso nei prossimi giorni a Bergamo | previste visite e

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Infortunatosi in occasione del match di esordio in Copa America,arriverà in Italia neipermediche e firma con l’Luisè il primo colpo dell’per la Champions League, un rinforzo di valore per Gasperini che punta a ben figurare nella massima competizione europea per club. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il club nerazzurro ha già raggiunto l’accordo con il Siviglia sulla base di 18 milioni di euro, adesso mancano gli ultimi step lato giocatore per considerare chiusa la trattativa. Infortunatosi in Copa America nel match tra Colombia e Argentina,ha lasciato il ritiro della sua Nazionale e neisarà a, dove sosterrà lemediche e poi firmerà il contratto quadriennale. Il via libera della Federazione è già arrivato, l’ex Fiorentina si prepara dunque a mettere nero su ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, operazione conclusa per #Muriel ?? - FabrizioRomano : Bel colpo dell'Atalanta: preso Muriel dal Siviglia, operazione conclusa @DiMarzio @SkySport #calciomercato ???????? - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, #Muriel atteso nei prossimi giorni in Italia per visite e firma sul contratto ??? -