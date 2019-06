Calcio femminile | Mondiali 2019 | la classifica marcatrici Morgan e Kerr in testa con 5

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia vince il girone : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - l’Inghilterra batte il Giappone e vince il girone. Rocambolesco 3-3 tra Scozia e Argentina : L’Inghilterra ha vinto il big match odierno ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le ragazze di coach Neville hanno sconfitto il Giappone per 2-0 e hanno così conquistato il primo posto nel gruppo D a punteggio pieno. Un risultato eccellente per la Nazionale di Sua Maestà che ha giganteggiato contro le quotate nipponiche per merito di una straordinaria doppie di White, capace al 14′ di trovare il gol del vantaggio su invito di Stanwy ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Cina quasi sicura dopo Scozia-Argentina 3-3 : L’Italia affronterà con buona probabilità la Cina agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre, vincitrici del gruppo C, se la dovranno vedere contro una terza classificata e quasi sicuramente sarà la compagine asiatica: il pareggio di questa sera tra Scozia-Argentina (un rocambolesco 3-3 con le britanniche che si sono fatte rimontare tre gol nei 20 minuti finali) ha praticamente definito il prossimo ...

Volano gli ascolti tv della Nazionale ai Mondiali di Calcio femminile : Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia. Da segnalare anche gli ascolti degli studi live: il pre partita ha raccolto 222 mila spettatori medi, mentre il post gara 376 mila spettatori medi. Nel ...

La Figc e il Governo lavorano per il professionismo nel Calcio femminile : La Figc e il Governo lavorano per introdurre il professionismo anche nel calcio femminile. Lo scrive calcio e Finanza. Le vie possibili sono due: o inserire il tema nel Decreto Crescita, oppure nel ddl “Collegato sport”. Nel testo legislativo sarebbe previsto il cambiamento di status per le giocatrici e un aiuto ai club di Serie C attraverso crediti di imposta da investire nella realizzazione di impianti e centri di ...

Mondiale Calcio femminile - a guardare le Azzurre al bar vanno le donne : “Per noi è un riscatto” : “Questo Mondiale è un riscatto per noi donne: gli uomini non ce l’hanno fatta mentre noi sì”. Katia ha scelto il Pop di Porta Venezia, a Milano, per vedere la partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Brasile. “Se mi avessero detto dieci anni fa che avrei visto in prima serata su Rai1 l’Italia femminile ai Mondiali non ci avrei creduto – racconta Sara che dopo essere andata in Francia per vedere Italia-Giamaica ha scelto il bar ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : boom di ascolti per Italia-Brasile - 6 milioni e mezzo con il 29 - 3% di share! : Risultato di audience oltre ogni aspettativa per Italia-Brasile, terzo incontro della Nazionale femminile ai Mondiali di Francia 2019. Le azzurre sono state sconfitte per 0-1 dalle verdeoro, ma l’approdo storico su Rai1 si è rivelato vincente dal punto di vista degli ascolti. Sono stati ben 6.525.000 i telespettatori collegati sulla rete ammiraglia della tv di Stato, per uno share complessivo del 29,3%. La sfida delle atlete di Milena ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il Giappone cerca di superare l’Inghilterra - Argentina e Scozia a caccia di speranze : Va a chiudersi anche il girone D dei Mondiali di Calcio femminile che stanno svolgendosi in Francia: le due partite che vedremo quest’oggi contengono grandi significati di classifica in relazione al raggruppamento. Inghilterra-Giappone e Scozia-Argentina saranno sfide tra la ricerca del primo posto e quella della speranza di passare il turno. INGHILTERRA-Giappone (Ore 21, a Nizza) L’Inghilterra arriva a questa partita con due ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (mercoledì 19 giugno). Come vederle in tv e streaming : Si giocano quest’oggi le due partite decisive del girone D ai Mondiali di Calcio femminile 2019 in corso di svolgimento in Francia, che hanno dato ieri all’Italia la gioia del passaggio del turno da prima del suo raggruppamento nonostante la sconfitta contro il Brasile. A Nizza Inghilterra e Giappone giocano con una sicurezza praticamente totale di passare il turno con qualunque risultato: in palio c’è soltanto il primato nel ...