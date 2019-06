Boxe | European Games 2019 | i convocati dell’Italia ai raggi X Clemente Russo e Irma

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sarà un’avventura alla ricerca di soddisfazioni, quella dellaaglidi Minsk, in Bielorussia. Questo sport, infatti, è uno dei due che funge anche da Europeo vero e proprio, assieme al judo, ragion per cui le medaglie assumono un valore ancora più speciale. Andiamo a vedere gli azzurri impegnati in terra bielorussa. UOMINI FEDERICO SERRA (49 Kg): medaglia d’oro agli ultimi Campionati UE, rappresenta una delle migliori speranze della spedizione italiana. L’ultimo suo riscontro prima della manifestazione, però, non è stato positivo, dal momento che nel dual match di Trieste contro l’India è risultato uno dei due sconfitti (contro l’indiano Deepak) del gruppo italiano. MANUEL CAPPAI (52 Kg): ormai consolidato come buon elemento del gruppo italiano, dopo il bronzo ai Giochi del Mediterraneo ha avuto una flessione ai Campionati UE, in cui ...

