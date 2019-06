BMW - La Serie 8 diventa Gran Coupé

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé : l’anti Panamera è pronta per il lancio ufficiale [GALLERY] : La BMW Serie8 Gran Coupé è ora pronta per il lancio ufficiale, le prime immagini mostrano tutto il suo stile da berlina sportiva Finalmente ci sono novità riguardanti la BMW Serie8 Gran Coupé, per mesi si è parlato di questa maxi Coupé, anche se era sempre stata avvistata camuffata, la prima immagine ufficiale era stata svelata all’inizio del mese di maggio e ritraeva l’ammiraglia in uno studiato gioco di luci e ombre che ...

Nuova BMW Serie 3 Touring - In Italia con prezzi da 43.450 euro : La BMW ha diffuso il listino per il mercato Italiano della Nuova Serie 3 Touring. Per la wagon tedesca i prezzi partono da 43.450 euro per la 320d base, equipaggiata con il 2.0 litri diesel da 190 CV, che al momento rappresenta la motorizzazione dingresso. Solo la base col manuale. La gamma si articola poi in quattro allestimenti: Business Advantage, Sport, Luxury fino al più ricco M Sport. La 320d esiste sia a trazione posteriore sia ...

Motori – Nuova BMW Serie3 Touring - ecco le prime immagini [GALLERY] : Nuova Bmw Serie3 Touring, le prime immagini della bavarese più venduta in europa, convince per il design e le accortezze tecnologiche BMW ha presentato lo scorso ottobre la sua Serie3 Berlina, ma ancora non ha presentato la versione Touring, la versione Berlina di questa vettura ha visto l’inizio della sua commercializzazione all’inizio del 2019. Durante questi mesi sono state diverse le immagini che ritraevano, come di prassi, ...

BMW<br> - La nuova Serie 3 è anche Touring : La BMW rinnova la tradizione e presenta la Serie 3 Touring, che affianca la berlina recentemente presentata. Si tratta della sesta generazione dellapprezzata wagon tedesca, che giunge a 32 anni dal debutto del modello originale dopo oltre 1,7 milioni di esemplari venduti. L'impostazione è quella di sempre, con un tocco di sportività e dinamismo e uniniezione di tecnologia che le permettono di affrontare a testa alta uno dei segmenti più ...

In Messico - BMW apre una nuova fabbrica : costruirà la Serie 3 - e non solo : Il momento non è forse dei migliori, viste le recenti minacce di Trump di imporre dazi sui prodotti in arrivo dal Messico, ma levento è strategico. La BMW ha aperto a San Luis Potosi una fabbrica allavanguardia, dove produrrà la nuova Serie 3 destinata agli USA e, a partire dal 2020, altri modelli, servendo oltre 40 mercati nel mondo, compresi quelli asiatici ed europei. Per la casa bavarese, un investimento da oltre un miliardo di euro per un ...

Fa il suo debutto la nuova BMW Serie 1 - la musica è cambiata [ + Galleria] : Sportiva, originale, elegante con sistemi di connettività di ultima generazione, la nuova BMW serie 1 è una vera e proprio esempio di personalità ed espressione e caratteri tipici della Casa Bavarese. Il nuovo telaio è costruito secondo le più avanzate tecnologie, oltre all’integrazione di tutti i principali componenti elettronici per il controllo della dinamica di marcia e sistemi di sicurezza attivi, che supportano l’auto ...

BMW Serie 1 - In Italia con prezzi da 28.100 euro : La BMW ha diffuso il listino prezzi Italiano della Serie 1 Serie F40, la nuova generazione della compatta bavarese. Le prenotazioni sono già aperte per la produzione che sarà avviata dal mese di luglio, con prezzi compresi tra 28.100 (per la 118i) e 47.000 euro (per la M135i).Da 116 a 306 CV con trazione anteriore o integrale. La gamma comprende al lancio tre versioni diesel e due benzina: 116d 1.5 diesel 116 CV (3,8-4,2 l/100 km i ...

BMW Serie 1 - salto generazionale : BMW ha diffuso le prime informazioni e immagini della nuova generazione della Serie 1. Quella a trazione anteriore che era ormai attesa da tempo. Un cambiamento radicale che lascerà con l'amaro in bocca qualche appassionato, ma renderà molto più dolci i conti della casa bavarese, nel nome della razionalizzazione e della semplificazione produttiva. Ragioni razionali e inattacabili che però eliminano l'unica compatta a trazione posteriore che ...

BMW Serie 1 - si cambia. Più spazio con la trazione anteriore – FOTO : La terza generazione della Bmw Serie 1 è arrivata, forte di un abitacolo più spazioso che in passato: il che, però, ha reso necessaria la rinuncia al tratto più caratteristico del suo modello, la trazione posteriore. La nuova piattaforma FAAR, che ha fatto seguito alla Ukl2 e che vediamo già sulla Mini Countryman oltre che sull’ultima generazione della Bmw X1, ha infatti portato anche sulla nuova hatckback il motore piazzato ...

BMW - Un teaser annuncia la Serie 8 Gran Coupé : Continua l'attesa per la BMW Serie 8 Gran Coupé. La Casa di Monaco ha diffuso un nuovo teaser dove è possibile vedere soltanto il profilo dei gruppi ottici led frontali in una scena girata nel deserto. La vettura sarà presentata in Germania a fine giugno durante l'evento BMW Group #NextGen. La concept del 2018. Il teaser svela davvero poco, ma infondo la BMW ha già fatto del suo meglio mostrando una concept molto vicina alla versione definitiva: ...

Motori – Nuova BMW Serie 1 : più spazio - più potenza e minori consumi ma la trazione è dalla parte ‘sbagliata’ [GALLERY] : L’arrivo della nuovissima BMW Serie 1 annuncia l’alba di una Nuova era. La terza generazione del modello compatto premium apre il sipario alla Nuova architettura a trazione anteriore di BMW che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica di BMW con un significativo aumento dello spazio interno Sportiva, fresca, sicura e di classe, cosparsa di design fresco e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 è ...

BMW - Dalla Serie 3 alle Suv - tutte le ultime novità della gamma : La BMW ha diffuso un aggiornamento della gamma che coinvolge gran parte dei propri modelli. Come da tradizione, il periodo estivo è quello in cui vengono integrate motorizzazioni e dotazioni aggiuntive dei modelli già disponibili: le novità coinvolgono la Serie 3, la Serie 8, la X2, la X3, la X4, la X5, la X7, la Z4 e la M4. Sul mercato tedesco saranno introdotti anche gli inediti allestimenti BMW Individual Composition, ma sappiamo ancora se ...

BMW - Una serie speciale per festeggiare i 35 anni della M5 : Un'altra data storica viene celebrata dalla BMW. Dopo aver presentato la M5 30 Yahre della serie F10 nel 2014 debutta infatti la M5 Edition 35 Years, che festeggia i 35 anni dalla nascita del mito della berlina sportiva sfruttando come base l'attuale generazione della serie 5.625 CV e 750 Nm. Questa serie speciale raccoglie l'eredità della prima M5 dotata del propulsore della biposto M1 e sarà costruita in 350 esemplari numerati, ordinabili dal ...

BMW Serie 1 - Abbiamo tolto le prime camuffature : Abbiamo potuto osservare da vicino il design della nuova Serie 1 (F40) a Monaco di Baviera, all'interno del centro ricerche della BMW ("Fiz", Forschungs und Innovationszentrum), dove ci è stata concessa lopportunità di rimuovere le camuffature da una 118i di preproduzione per svelarvi alcuni dettagli dellauto. Proporzionata. La compatta bavarese è basata sulla piattaforma modulare Faar, diretta evoluzione della Ukl portata al debutto ...