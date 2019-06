Bitter Sweet | decima puntata | Demet invita la cuoca ad occuparsi di Bulut a casa sua

Bitter Sweet al 28 giugno : la Piran ha un malore - Demet fa annullare l’omicidio di Ferit : “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore” la nuova soap opera turca di Canale 5 continuerà a tenere compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Negli episodi in programmazione la settimana prossima, Nazli Piran, dopo aver appreso che è stata Asuman a scattare le foto ai documenti per l’affidamento di Bulut, avrà un malore. Nello specifico, l’asPirante chef perderà i sensi precisamente quando Ferit Aslan le dirà di essere sul punto di scoprire chi ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 20 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di giovedì 20 giugno 2019: Per merito della foto contenuta nel documento che Asuman ha venduto di soppiatto a Demet, quest’ultima e il marito ottengono la custodia temporanea del piccolo Bulut… Ferit non demorde e intende ancora lottare per l’affidamento del nipote, inoltre intende scoprire chi ha venduto quell’informazione… Bulut deve per forza di ...

Bitter Sweet Anticipazioni 20 giugno 2019 : Demet e Hakan ottengono con l'inganno la custodia di Bulut : I due perfidi coniugi ottengono dal giudice la custodia provvisoria di Bulut. Dietro a questa vittoria si nasconde un inganno e lo zampino di Asuman.

Bitter Sweet Anticipazioni 19 giugno 2019 : Asuman tradisce Ferit e Nazli : Asuman fotografa di nascosto degli importanti documenti sulla custodia di Bulut, appartenenti a Ferit. la ragazza li consegna alla subdola Demet.

Bitter Sweet - spoiler : Hakan ordina a Bekir di uccidere Ferit - piccolo incidente per Bulut : La serie tv turca Bitter Sweet sta tenendo alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Nelle puntate trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 giugno Ferit comincerà a dubitare delle vere intenzioni di Nazli mentre Bulut avrà un piccolo incidente. Infine Hakan deciderà di porre fine alla vita del manager. Bitter Sweet: Nazli contro Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, svelano che ...

Bitter Sweet spoiler del 20 giugno : Asuman mente alla sorella - Fatos si allontana da Engin : Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” prodotto da Star TV che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, ha già conquistato i telespettatori italiani. Le anticipazioni del nono episodio, che occuperà come al solito la fascia pomeridiana, svelano che Asuman dopo aver sconvolto la vita al piccolo Bulut, visto che a causa sua verrà affidato a Demet e Hakan, si darà alla pazza gioia spendendo il denaro ottenuto dopo aver portato ...

Bitter Sweet news : CAN YAMAN (Ferit) è anche un AVVOCATO! : Come era prevedibile, in Italia è già scoppiata la “Bitter Sweet mania” e ancora una volta la Turchia si impone nei pomeriggi dell’estate di Canale 5! Eh sì: dopo il grande successo del 2016 e 2017 di Cherry Season, anche la nuova soap turca da poco approdata sui nostri teleschermi sta regalando buoni ascolti all’ammiraglia Mediaset. C’è da dire che Bitter Sweet unisce ai toni simpaticamente “sopra le ...

Bitter Sweet - spoiler 8^ puntata : il nipote di Demet costretto a trasferirsi dagli zii : Nuovi episodi con la soap opera turca 'Bitter Sweet-Intrighi d'amore', (titolo originale Dolunay) che si compone di un totale di ventisei puntate. Le anticipazioni della puntata numero 8 di mercoledì 19 giugno in onda sul piccolo schermo alle ore 14:45, svelano che Demet non vorrà rinunciare all'affidamento di Bulut. La giovane donna deciderà di avere un incontro con il nipote e coinvolgerà in questa faccenda il marito, dimostrando di avere le ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Puntate dal 24 al 28 Giugno 2019 : Gli Intrighi di Demet! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Puntate dal 24 al 28 Giugno 2019: Nazli scopre il bruttissimo gesto compiuto dalla sorella Asuman, quello di vendere i documenti ai coniugi Onder. Come reagirà? Ferit inizia una vera e propria battaglia contro Hakan chiedendo anche di fare delle indagini su di lui! L’affascinante soap turca Bitter Sweet, in onda tutti i giorni su Canale 5, inizia a farci riconoscere i personaggi buoni da quelli cattivi. ...