gossipetv

(Di mercoledì 19 giugno 2019)in? Come tutti sapete, o meglio come tutti i fan disanno, la videoclip del nuovo pezzo uscirà a breve, e a dirlo è stato proprio l’ex di Emma Muscat parlando su Instagram con i suoi fan. In alcune recenti storieaveva detto che le riprese … L'articoloinproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Biondo e Ignazio Moser insieme, sorpresa in arrivo? Incontro e parole sospetti - Delena46169552 : @Luciventuri Ignazio sarà nel video ? Comunque me sa che polleng è il nuovo brano ... quello di Marco e ci sara bio… - stringeme : @LadyFalenaIvana @wakemeuptommo Ignazio ha conosciuto biondo in pratica a quando ho capito -