Bimbo di otto mesi ricoverato in ospedale | ha ingerito del topicida

Piacenza - Bimbo di otto mesi ustionato in un Autogrill : è grave : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio in provincia di Piacenza, precisamente sull'autostrada A1, nei pressi di Fiorenzuola, dove un bimbo di appena otto mesi è rimasto gravemente ustionato a causa di un liquido bollente che, in maniera del tutto accidentale, gli è caduto addosso. Al momento non sono note le cause del drammatico incidente, ma quel che è certo è che il piccolo si trovava con i genitori. L'area di servizio ...

Bimbo di tre mesi arriva piangendo a dirotto! Ma le infermiere presenti si mettono lo smalto : L'episodio nel reparto di pediatria di un ospedale della Campania, dove una madre ha ripreso il comportamento non professionale del personale sanitario. La negligenza in un ospedale della Campania, quello di Nola, dove la stessa madre del piccolo di appena sei mesi ha ripreso il comportamento non professionale di quel personale sanitario, che ignora in toto il pianto disperato del Bimbo e prosegue menefreghista con la manicure.-- Il video di ...

Bimbo povero del Perù studia sotto un lampione : milionario gli paga le bollette (VIDEO) : 'Prima o poi, arriverà il mio momento. Per questo devo studiare e preparare me stesso'. Un giovanissimo peruviano della città di Moche, Victor Angulo Córdoba, appena undici anni di età, evidentemente ha preso alla lettera questa celebre affermazione di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti di America. Proveniente da una famiglia estremamente povera, l'adolescente, sprovvisto in casa di energia elettrica per l'illuminazione ...

Gli hanno rotto il sondino dell’insulina! Bimbo malato picchiato dai bulli : Un grave episodio di bullismo in una scuola della provincia di Torino, dove un ragazzino è stato preso a calci e pugni da un gruppo di coetanei che gli hanno rotto anche il sondino dell'insulina, che è costretto a portare costantemente con sé. La vittima degli abusi ha raccontato il tutto ai suoi genitori che hanno sporto denuncia ai carabinieri: il giovane, infatti, sarebbe stato costretto a subire per anni vessazioni e umiliazioni psicologiche ...

Bimbo di 5 anni si alza dal letto ed esce da solo in bicicletta sotto la pioggia : la mamma se ne è accorta al risveglio : A cinque anni si è alzato dal letto, è uscito di casa da solo, andando a spasso in bicicletta sotto la pioggia. E’ successo questa mattina a Castelnovo sotto, nel Reggiano, dove il piccolo è stato infine fortunatamente rintracciato dai carabinieri in un bar. Il bambino ha approfittato del fatto che il padre era in mansarda a fare dei lavori, mentre la madre dormiva col fratellino. L’allarme è stato dato alle 10.30. Un cittadino ha ...

Omicidio del piccolo Gabriel : 'Il Bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale' : ... 'Vi levo dal mondo'., nella foto in basso Nicola Feroleto ,. A confermare la presenza di Feroleto a contrada Volla nel primo pomeriggio c'è anche la testimonianza di Anna Maria Ciccone, vicina di ...

Omicidio del piccolo Gabriel : 'Il Bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale' : ... 'Vi levo dal mondo'., nella foto in basso Nicola Feroleto ,. I A confermare la presenza di Feroleto a contrada Volla nel primo pomeriggio c'è anche la testimonianza di Anna Maria Ciccone, vicina di ...