Berlusconi sceglie Mara Carfagna e Giovanni Toti come coordinatori di Forza Italia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il leader del partito non ha risparmiato critiche al governo, definendolo "straziante e indecoroso". E su Matteo Salvini: "Non è intenzionato rompere il centrodestra".: "ha capito che è necessario uno shock nella coalizione"

