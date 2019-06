ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'intenzione e' quella di far partire un processo democratico, di scrivere le regole in vista del congresso fissando principi e criteri per la gestione della fase di transizione ma chi non ha l'obiettivo di sedersi al tavolo puo' considerarsidal partito: e' il 'paletto' che Silviopiantera' oggi, parlando con i gruppi parlamentari al Senato. La partita si gioca tutta interna a FI, conche in vista della kermesse del 6 luglio (il nome del suo soggetto politico dovrebbe essere 'l'in crescita') puo' contare gia' su un nutrito gruppo di amministratori e su una pattuglia di parlamentari. Ma l'ex premier, riferiscono fonti parlamentari azzurre, fissera' un punto: chi ha intenzione di seguire il governatore della Liguria si mette sull'uscio della porta. Nei giorni scorsi l'ex presidente del Consiglio aveva ventilato anche l'ipotesi di elezioni popolari nel ...

ilfogliettone : Berlusconi prepara linea dura, chi segue Toti è fuori da Forza Italia - - Dilucavittorio : @berlusconi @forza_italia Silvio prepara la valigia che stanno per arrivareeee.... scappaaa.!!! Dasvidaniaaa!! - UNITEDS20461732 : @MPSkino #Notizie Forza Italia si prepara alla successione. @GiovanniToti vuole dare il benservito a @berlusconi -