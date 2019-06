Berlusconi | « Carfagna e Toti nuovi coordinatori di Forza Italia»

Mara Carfagna a Belve : "Le intercettazioni tra me e Berlusconi? Create ad arte per distruggermi" : “Le intercettazioni hard tra me e Berlusconi non sono mai esistite”, lo dice Mara Carfagna a Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani che andrà in onda da venerdì 31 maggio sul Nove alle ore 22:45. La vicepresidente della Camera è la prima dei protagonisti del ciclo di interviste.Le intercettazioni tra lei e il presidente di Forza Italia, spiega, sono state Create ad arte: “Lo ha detto anche un ...

Belve (Nove) Mara Carfagna : “Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Argentina” : “Le intercettazioni hard tra me e Berlusconi non sono mai esistite: lo ha detto anche un tribunale che ha condannato per diffamazione Sabina Guzzanti che ha utilizzato quelle presunte telefonate per un attacco estremamente pesante”. La vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di “Belve”, il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 31 maggio alle 22.45, torna con la memoria al 2012, quando il ...