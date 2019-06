Beautiful | episodi al 28 giugno | il bimbo di Hope è sano | Ridge taglia il budget aziendale

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Appuntamento con le anticipazioni della soapriguardanti ciò che accadrà nella settimana che va da lunedì 24 a venerdì 28su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 circa. Molti i colpi di scena che appassioneranno i fan della soap americana, il primo dei quali vedràin ospedale in seguito ad un malore improvviso. La Logan avrà il timore che la creatura che porta in grembo sia in pericolo, ma la situazione sembrerà volgere al meglio per la giovane moglie di Liam, mentre comincerà una batlegale tra Katie e Bill per la custodia esclusiva del piccolo Will. Alla Forrester Creations, intanto,si vedrà costretto a ridurre ilsocietario e, di conseguenza, dovrà decidere quale linea di abbigliamento chiudere tra quelle die Steffy....

CinziaAntonioni : RT @_diana87: Altre soap: pubblicità, lo speciale in edicola, episodi in prima serata e in onda anche il weekend Beautiful: repliche, tagli… - Giorgia059 : RT @_diana87: Altre soap: pubblicità, lo speciale in edicola, episodi in prima serata e in onda anche il weekend Beautiful: repliche, tagli… - nicocariolo87 : RT @_diana87: Altre soap: pubblicità, lo speciale in edicola, episodi in prima serata e in onda anche il weekend Beautiful: repliche, tagli… -