Bce | svolta di Weidmann mentre si avvicina scadenza del mandato di Draghi | “Il suo piano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il governatore della Bundesbank Jenssi riposiziona nel tentativo di spianarsi la strada verso la poltrona di vertice della Bce, che Mariolascerà a fine ottobre. Il tedesco, che da anni si oppone alla politica accomodante dell’Eurotower, era l’unico in seno al board Bce ad essersi sempre detto contrario al programma Omt (Outright Monetary Transactions), noto anche come “anti spread“, concepito dadurante la crisi del debito della zona euro e mai utilizzato.nel 2013 andò addirittura a testimoniare contro ildavanti alla Corte costituzionale tedesca, sostenendo che ”non può essere compito della politica monetaria comprare tempo per l’azione sui bilanci”. Tre anni dopo la stessa Corte di Karlsruhe ha stabilito che ilera compatibile con le regole europee. E ora l’ex falco, contrario finora anche al ...

