Basket femminile 3×3 | Mondiali 2019 | buon esordio dell’Italia Sconfitta la Nuova Zelanda

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile iniziano bene Cina - Ungheria - Spagna e Romania. Domani l’Italia : Comincia l’avventura del torneo femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese si sono disputati i primi 10 incontri della fase a gironi. Nel gruppo C, il primo a scendere in campo, calano immediatamente le quotazioni della Mongolia, battuta prima dall’Iran fallendo il tiro della vittoria e poi, sonoramente, dalla Romania. Quest’ultima fa suo anche il match contro la ...

Basket – 3×3 World Cup femminile : le azzurre in campo domani - le sensazioni della capitana Filippi : FIBA 3×3 World Cup 2019. L’inizio domani ad Amsterdam. Le azzurre in campo da mercoledì E’ al suo quinto Campionato del Mondo. Come lei solo altri due giocatori: Marco Savic e Dusan Domovic Bulut. Tutti e tre sono icone riconosciute del 3×3 mondiale. “E’ uno dei vantaggi dell’età…” minimizza scherzando Marcella Filippi, 33 anni, capitana della Nazionale 3×3 a due giorni dall’esordio ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia difende il titolo femminile - la Serbia vuole riconfermare la supremazia tra gli uomini : Partono domani i Mondiali di Basket 3×3 ad Amsterdam, capitale olandese. A detenere il titolo sono la Serbia al maschile e l’Italia al femminile, dopo le rispettive vittorie in quel di Manila nel 2018, con il pubblico filippino che andò pazzo per le giocate di Dusan Bulut da una parte e di Rae Lin D’Alie dall’altra. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci riserverà quest’edizione della World Cup, partendo dal settore ...

Basket – L’Italia femminile supera la Bielorussia di misura. Coach Crespi bacchetta le azzurre : “male in difesa!” : L’Italia femminile supera la Bielorussia 71-67 in una delle amichevoli che precedono EuroBasket Women 2019: Coach Crespi bacchetta la fase difensiva delle azzurre Nel primo dei due test previsti nel weekend contro la Bielorussia, la Nazionale femminile si è imposta al PalaBrera di Broni per 71-67. La miglior marcatrice tra le azzurre è stata Elisa Penna con 27 punti (career high per lei con la Maglia della Nazionale), in ...

Basket femminile - Italia-Bielorussia 71-67 : azzurre vittoriose in amichevole - Elisa Penna guida la rimonta : Successo per la Nazionale italiana di pallacanestro femminile nell’amichevole andata in scena questa sera presso il PalaBrera di Broni (PV). Le ragazze allenate da Marco Crespi hanno superato con il punteggio di 71-67 la Bielorussia completando una brillante rimonta nel terzo periodo grazie ad una inarrestabile Elisa Penna (27 punti), al proprio career high con la maglia azzurra. Da segnalare anche la prestazione positiva di Giorgia ...

Basket – Domani la Nazionale femminile torna in campo : alle 20.00 la sfida contro la Bielorussia : Nazionale femminile: Domani a Broni Italia-Bielorussia alle ore 20.00. Prima di pranzo, il saluto di Ghemon alla squadra. FIP e Uliveto insieme per l’ambiente: le Azzurre in campo con borracce biodegradabili Dopo il secondo posto ottenuto al torneo di Saragozza, la Nazionale femminile torna in campo Domani a Broni per il primo dei due test con la Bielorussia. Palla a due alle ore 20.00 (ingresso a offerta libera con incasso devoluto in ...

Basket 3×3 - Europei 2019 : i convocati dell’Italia per le Qualificazioni. Conferme al femminile - novità al maschile : Sono state diramate le convocazioni della nazionale maschile e femminile per le Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup 2019, che sono praticamente gli Europei di Basket 3×3. Le partite sono in programma a Riga in Lettonia dal 27 giugno all’1 luglio 2019. Tra le donne c’è il solito quartetto che ha saputo conquistare uno storico oro ai Mondiali, mentre rivoluzionata la squadra maschile con la presenza anche di alcuni giocatori di ...

Basket femminile - Italia seconda al torneo di Saragozza : azzurre sconfitte in finale dalla Russia : A Saragozza le azzurre cedono alla Russia in finale (62-54), domani il ritorno in Italia e raduno prosegue a Broni L’Italia ha chiuso al secondo posto il torneo di Saragozza, dopo essere stata sconfitta 62-54 dalla Russia nella finale di oggi: alle 20.30 Belgio e Spagna si giocano il terzo posto. La migliore marcatrice è stata Giorgia Sottana con 16 punti, in doppia cifra anche Olbis Andrè a quota 12. Le azzurre domani volano a ...

Basket femminile - Torneo di Saragozza 2019 : l’Italia chiude al secondo posto. Azzurre sconfitte in finale dalla Russia : L’Italia ha chiuso al secondo posto il Torneo di Saragozza. Le Azzurre sono state sconfitte dalla Russia per 62-54 al termine comunque di una buona prestazione per la squadra di coach Marco Crespi, che non è riuscita a ripetersi dopo il successo di ieri con il Belgio. Ottima prova per Giorgia Sottana, che ha chiuso con 16 punti. In doppia cifra anche una positiva Olbis Andrè, che ha messo a referto 12 punti. Miglior marcatrice ...

Europei Basket femminile 2019 – Italia ok in amichevole : le azzurre superano il Belgio e aspettano la vincente di Spagna-Russia : L’Italia supera il Belgio nel terzo impegno amichevole in preparazione di EuroBasket Women 2019: le ragazze di Marco Crespi aspettano la vincente di Spagna-Russia Nel terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), a Saragozza l’Italia ha sconfitto il Belgio (Bronzo all’Europeo 2017, quarto al Mondiale 2018) col punteggio di 60-49. Le migliori marcatrici azzurre, con 14 punti, ...

Basket femminile : Italia in spolvero a Saragozza nel percorso verso gli Europei - Belgio battuto : Prestazione convincente dell’Italia nella preparazione agli Europei femminili che si svolgeranno in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio. Le azzurre, impegnate nel torneo di Saragozza, hanno superato il Belgio con una partita girata nel corso del terzo quarto, con un parziale di 17-2. Per le ragazze di coach Marco Crespi ci sono 14 punti di Elisa Penna e Sabrina Cinili, oltre a 12 di Giorgia Sottana, mentre per le giocatrici ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Russia e Argentina ai quarti nel torneo maschile - Cina e Francia in quello femminile : Comincia a delinearsi il quadro dei quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. In questa terza giornata di partite vengono occupati i primi quattro posti nei quarti per entrambi i tornei. A passare la prima fase nel torneo maschile sono Argentina e Romania dal girone D e Russia e Ucraina dal B. Per quel che concerne il femminile, invece, passano dal gruppo A Cina e ...

Basket femminile : Kathrin Ress non recupera dall’infortunio al ginocchio e lascia il raduno della Nazionale : Si riduce a 16 il numero di giocatrici tra le quali verranno scelte le 12 che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Europei di Serbia e Lettonia, che si svolgeranno dal 27 giugno al 7 luglio. Kathrin Ress, infatti, non riesce a recuperare dall’operazione che ha sostenuto nello scorso marzo per compiere la pulizia generale e sistemazione dei menischi del ginocchio, e lascia dunque il raduno della Nazionale. L’intervento è stato ...