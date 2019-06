Basket | Ettore Messina | “Non rivoluzioneremo la squadra Porto quello che ho imparato a

Basket – L’Olimpia Milano presenta Ettore Messina - dai motivi che lo hanno spinto a tornare in Italia ai ‘segreti’ per vincere : E’ stato presentato ufficialmente oggi Ettore Messina, nuovo coach e ‘president of Basketball operations’ dell’Olimpia Milano L’Olimpia Milano ha presentato ufficialmente questo pomeriggio Ettore Messina, come nuovo allenatore ma anche ‘president of Basketball operations’, ruolo che lo ha convito a dire sì al progetto milanese. LaPresse/Daniele Montigiani “Quando ho deciso di andare a fare ...

Basket – Olimpia Milano interessata ad Awudu Abass : Ettore Messina è un suo grande estimatore : L’Olimpia Milano interessata al ritorno di Awudu Abass: il nuovo coach, Ettore Messina, lo ha già allenato in Nazionale ed è un suo grande estimatore Dopo la separazione con Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha affidato la panchina della squadra a Ettore Messina. L’ex CT della Nazionale ha segnalato il nome di Awudu Abass come possibile rinforzo per il roster. Messina conosce bene il giocatore di Brescia, convocato più ...

Basket – Ettore Messina è il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano : l’annuncio ufficiale del team : Non si è fatto attendere l’annuncio ufficiale: l’Olimpia Milano conferma i rumors, Ettore Messina è il nuovo allenatore La notizia era ormai nell’aria, si attendeva solo l’ufficializzazione, che non è tardata ad arrivare: dopo la comunicazione di questa mattina della rescissione del contratto di Simone Pianigiani, l’Olimpia Milano ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ettore: “la Pallacanestro ...

Basket - Ettore Messina è il nuovo coach di Milano : Armani fa shopping in Nba per rilanciare l’Olimpia dopo il flop Pianigiani : Giorgio Armani fa shopping di Nba per cucire un profilo vincente alla sua Olimpia Milano, dopo una stagione da dimenticare con cui si è conclusa l’era di Simone Pianigiani. Gli occhi del ‘re’ della moda e patron del club biancorosso si sono posati su Ettore Messina, uno degli allenatori italiani più vincenti nella storia della nostra pallacanestro. L’ex coach di Benetton Treviso, Virtus Bologna e della Nazionale ha ...

Ettore Messina - terremoto nel Basket : torna in Italia - allenerà l'Olimpia Milano : Coach Ettore Messina torna in Italia. L'ex ct dell'Italia secondo The Athletic NBA avrebbe firmato per tre anni con l'Olimpia Milano ed è volato in Texas per chiudere il rapporto con i San Antonio Spurs. Messina a Milano sarà coach e responsabile dell'area tecnica. Di fatto Messina, che sarebbe pres

Basket : Simone Pianigiani lascia la panchina dell’Olimpia Milano. Ettore Messina candidato numero uno per la sostituzione : Finisce dopo due stagioni il connubio tra Simone Pianigiani e l’Olimpia Milano. L’ex allenatore di Siena, Nazionale italiana, Fenerbahce e Hapoel Gerusalemme chiude la propria esperienza milanese in accordo con la società, dopo aver raccolto uno scudetto e due edizioni della Supercoppa Italiana. L’ultima stagione ha visto Pianigiani portare la sua squadra a un passo dai playoff di Eurolega, giocandoseli fino all’ultima ...