Barbara d’Urso dice no a Mediaset e Live chiude senza extra | gli ospiti dell’ultima

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Con un post su Instagramd'Urso ha annunciato di aver detto no alla richiesta diriguardo alle puntate "" diNon è la d'Urso. La notizia circolava già da qualche ora e, soprattutto, dopo l'arrivo dei promo ufficiali che hanno confermato la messa in onda delle repliche di Rosy Abate e della prima stagione di Riviera a partire dal 25 e 26 giugno, ma solo poco fa è arrivato l'annuncio ufficiale via social della diretta interessata.aveva chiesto ad'Urso di andare in onda fino ai primi giorni di luglio connon è la d'Urso ma la conduttrice ha deciso di dire no per andare finalmente in vacanza e tornare carica a settembre con i suoi nuovi progetti. Per lei sicuramente è stato un anno davvero impegnativo con ben 4 programmi in onda contemporaneamente e tutti in diretta, se a questo sommiamo anche l'impegno con il revival de La Dottoressa ...

