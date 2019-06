Azzurre prime della classe | nonostante il ko con il Brasile 

Italia-Brasile 0-1 - k.o. indolore Le Azzurre agli ottavi da prime nel girone : Le verdeoro obbligate a vincere passano solo grazie a un penalty. Le azzurre si qualificano agli ottavi da prime nel girone

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Azzurre sconfitte ma prime nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta su un calcio di rigore molto dubbio. E’ una sconfitta indolore comunque per le Azzurre, che centrano uno storico traguardo, chiudendo al primo posto nel ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : Alice Rinaudo in testa dopo il ranking round di scherma - quattro Azzurre nelle prime sette : A Pontevedra, in Spagna si è tenuto oggi il ranking round di scherma della finale femminile degli Europei junior di Pentathlon moderno: molto bene le quattro azzurre che giovedì avevano tutte centrato la qualificazione per l’atto conclusivo, tutte comprese tra le prime sette. Prima posizione per Alice Rinaudo, con 26 assalti vinti e 9 persi, che totalizza 256 punti, mentre è quarta Elena Micheli, con 23 stoccate messe a segno e 12 subite, ...

FIBA 3×3 World Cup 2019 – Le prime tre al Preolimpico : l’Italia femminile nel Girone D - ecco le avversarie delle Azzurre : FIBA 3×3 World Cup 2019. Le prime tre al Preolimpico. La Nazionale femminile 3×3 nel Girone D con Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia sono le squadre avversarie della Nazionale 3×3 Open femminile alla prossima edizione della FIBA 3×3 World Cup, il campionato del Mondo, che si terrà ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. L’Italia vi partecipa da Campione in carica. La ...