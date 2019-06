Azionariato popolare | primi passi per legge anche in Italia | emendamento introduce

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il calcio in mano ai tifosi. All’estero a volte e in forme diverse è già realtà, insolo un’utopia: l’rimane un tabù per il nostro calcio, dove il piccolo imprenditore locale o il grande magnate straniero resta l’unica soluzione per mandare avanti un club, con la partecipazione dei tifosi che viene archiviata come infattibile se non proprio osteggiata. Adesso, però, qualcosa si muove: il governo ha approvato unal ddl sullo sport che prevede in futuro unaper l’, e intantoun organo consultivo nelle società professionistiche per la tutela dei tifosi. TEMA CARO AL M5S (E UNA VECCHIA IDEA DI GIORGETTI…) L’è un tema caro sia al Movimento 5 stelle che alla Lega. L’affinità coi 5 stelle, da sempre sostenitori della democrazia diretta, è evidente come confermano le parole del sottosegretario ...

