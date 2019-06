Avrei scelto Ungaretti | simbolo di migrazioni La maturità vista da Geppi

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Se tra i banchi di scuola, oggi, ci fosse stata anche lei, per la prova di Italiano avrebbesenz’altro la poesia di Giuseppe. PerCucciari, infatti, la poesia può “offrire grandi opportunità e grandi dannazioni”. Nel dubbio, meglio concentrarsi sulle opportunità.“La poesia offre grande libertà nel riflettere a diversi livelli d’interpretazione”, ci dice la conduttrice di Per un pugno di libri (RaiTre). “ha sempre avuto la caratteristica di offrire con poche parole spunti infiniti. Di questi tempi, poi, parlare di porti è sempre significativo. Il porto, da non-luogo nelle riflessioni, può diventare un luogo eccome: penso che i ragazzi che sceglieranno questa poesia ci vedranno anche questo, la ricerca continua di un luogo nel mondo per se stessi e per gli altri, un viaggio ...

