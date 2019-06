ATP Halle – Tsonga e Paire show | dal tennis al… calcio | i ‘campioni del mondo’ danno

ATP Halle – Khachanov vola al terzo turno : battuto in tre set il padrone di casa Struff : Khachanov non lascia scampo a Struff: il russo vola al terzo turno del torneo ATP di Halle Khachanov continua a far bene in Germania: il tennista russo ha trionfato oggi contro il padrone di casa Struff, nel secondo turno del torneo ATP di Halle. Il numero 9 del ranking mondiale maschile ha trionfato solo al terzo set, dopo un’ora e 45 minuti di gioco.Il match è terminato col punteggio di 3-6, 6-3, 4-6 e adesso il russo si prepara ad ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Federer avanza senza incantare - bene Berrettini e Seppi sull’erba tedesca : Va in archivio la seconda giornata dell’ATP Halle 2019, sull’erba tedesca. Il focus della giornata era tutto per lui, Roger Federer, che va a caccia del decimo successo in questo torneo. La vittoria contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) non ha entusiasmato di sicuro “gli esteti” ma di fatto contava vincere e, con il punteggio di 7-6 (1) 6-3, l’elvetico ha fatto il suo. Al prossimo turno il ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Roger Federer supera in due set Millman. Lo svizzero agli ottavi di finale contro Tsonga : Missione compiuta per Roger Federer che inizia con una vittoria la sua avventura sull’erba dell’ATP di Halle (Germania). Lo svizzero, all’esordio su questa superficie, ha ottenuto il successo contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match non semplice per lo svizzero, che affrontava un rivale che agli US Open 2018 gli aveva giocato un brutto ...

ATP Halle – Tutto facile per Federer all’esordio : Millman ko in due set : Federer trionfa in due set all’esordio nel torneo ATP di Halle: Millman eliminato al primo turno E’ bastata un’ora e 19 minuti a Roger Federer per trionfare oggi al suo esordio nel torneo ATP di Halle: il tennista svizzero ha faticato nel primo set contro l’australiano Millman, per poi proseguire invece in scioltezza verso la vittoria nel secondo. Il numero 3 del ranking ATP ha trionfato col punteggio di 7-6, 6-3, ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Matteo Berrettini non si ferma più! Batte Nikoloz Basilashvili e nel secondo turno avrà Andreas Seppi : Nell’incontro di primo turno dell’ATP 500 sull’erba tedesca di Halle Matteo Berrettini, numero 22 del mondo e fresco vincitore a Stoccarda sempre sull’erba e sempre in Germania, ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 10 minuti il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie numero 6 del torneo. Nei primi due turni di servizio è Basilashvili a partire meglio, cedendo solamente un punto, ma Berrettini al quinto game strappa la battuta al ...

ATP Halle – Esordio vincente per Berrettini - Basilashvili ko in due set : Tutto facile per Berrettini all’Esordio nel torneo ATP di Halle: l’azzurro vola al secondo turno Dopo la fantastica vittoria al torneo ATP di Stoccarda, Matteo Berrettini continua a conquistare trionfi: il tennista azzurro ha infatti vinto con scioltezza oggi all’Esordio del torneo ATP 500 di Halle. Berrettini, numero 22 del ranking mondiale, ha mandato al tappeto il suo rivale georgiano Basilashvili dopo un’ora e ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Andreas Seppi avanza al secondo turno. Sconfitto il tedesco Moraing : Andreas Seppi si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Halle. L’altoatesino ha Sconfitto in due set il tedesco Mats Moraing, numero 223 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Seppi conferma il buon momento di forma e l’attitudine sull’erba, visto che era entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nel primo set Seppi ha una palla break nel quarto gioco, ma non ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Andreas Seppi avanza al secondo turno. Sconfitto il tedesco Moraing : Andreas Seppi si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Halle. L’altoatesino ha Sconfitto in due set il tedesco Mats Moraing, numero 223 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Seppi conferma il buon momento di forma e l’attitudine sull’erba, visto che erano entrato in tabellone dopo aver superato le qualificazioni. Nel primo set Seppi ha una palla break nel quarto gioco, ma ...

ATP Halle – Andreas Seppi ok all’esordio : Moraing sconfitto in due set : Esordio positivo per Andreas Seppi nell’ATP di Halle: il tennista italiano supera Mats Moraing in due set e accede agli ottavi di finale Esordio convincente per Andreas Seppi nel torneo ATP di Halle. Sull’erba tedesca, il tennista azzurro, numero 69 del ranking mondiale, ha superato in 1 ora e 20 minuti di gioco il tedesco Mats Moraing, numero 223 della classifica ATP. Seppi ha vinto i due set che gli hanno dato accesso agli ottavi del ...

Tennis - ATP Halle 2019 - risultati di lunedì 17 giugno : bene Zverev e Khachanov - fuori Monfils : Sono cominciati gli incontri di primo turno del Noventi Open, torneo ATP 500 sull’erba della città tedesca di Halle, che è diventato ormai da diversi anni un classico appuntamento di preparazione a Wimbledon insieme al Queen’s per i Tennisti più forti sulla superficie sulla quale il Tennis moderno è nato. Si sono disputati sei match e sono scese in campo tre teste di serie. Il numero 5 del tabellone, il francese Gael Monfils, sconfitto col ...

ATP Halle – Alexander Zverev ok all’esordio : il tedesco stende Robin Haase in due set : Esordio positivo per Alexander Zverev ad Halle: il tennista tedesco batte Robin Haase in due set e vola agli ottavi di finale Dopo 1 ora e 46 minuti di gioco, Alexander Zverev stacca il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Halle. Il tennista tedesco, numero 5 del ranking mondiale maschile, ha battuto in due set il numero 66 al mondo, Robin Haase. Zverev, testa di serie numero 2 del torneo tedesco, si è imposto con il punteggio di 4-6 ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Andreas Seppi liquida Mischa Zverev e conquista il tabellone principale : Andreas Seppi centra l’obiettivo e raggiunge il tabellone principale del torneo ATP 500 di Halle: sull’erba tedesca l’altoatesino, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, supera nel secondo ed ultimo turno delle qualificazioni il padrone di casa, il teutonico Mischa Zverev, con il netto punteggio di 6-3 6-2 in appena 53 minuti di gioco. Nel primo set le cose si mettono subito bene per Seppi, il quale trova il break ai ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Jannik Sinner eliminato nel primo turno delle qualificazioni. L’azzurrino ko in tre set contro Sousa : Deve subito salutare Halle (Germania) il nostro Jannik Sinner. L’azzurrino (n.219 del mondo), inserito nel tabellone delle qualificazioni, non ha superato l’ostacolo del primo turno rappresentato dal portoghese Joao Sousa (n.71 del mondo), che si è imposto con il punteggio di 6-7 (6) 6-3 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match molto lottato in cui la maggior esperienza del lusitano ha finito per fare la differenza ...

ATP Halle - Dominic Thiem annuncia forfait : l’austriaco preparerà Wimbledon in allenamento : Il tennista austriaco ha deciso di non partecipare al torneo di Halle, preferendo preparare Wimbledon in allenamento Niente torneo di Halle per Dominic Thiem, che ha deciso di non prendere parte ad uno dei primi tornei della stagione sull’erba. Reduce dalla finale del Roland Garros, l’austriaco ha preferito evitare l’appuntamento britannico, scegliendo di preparare Wimbledon solo in allenamento, come Rafa Nadal e Novak ...