Atletica | European Games 2019 | rivoluzione in vista | debutta il DNA! Il format che

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L’leggera è uno degli sport inseriti nel programma degli, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La manifestazione giunta alla seconda edizione andrà in scena a quattro anni di distanza dall’evento di Mosca e si preannuncia particolarmente interessante perché debutterà il Dynamic New Athletics, un nuovoche si prefigge l’obiettivo di rivoluzionare questo sport. Non si disputeranno infatti le tradizionali gare come imparato a conoscerle in un secolo di storia. COS’È DINAMYC NEW ATHLETIC? COME FUNZIONA IL NUOVODynamic New Athletic (acronimo DNA) è undi due ore che prevede la partecipazione di squadre (in questo caso saranno Nazionali). Si disputeranno 9 eventi, ogni formazione sarà composta da 8 donne e 7 uomini: sono previste 5 prove in pista (100 uomini, 100 ...

