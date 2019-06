Assemblea Lega B | le date della Serie BKT 2019 20

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno anche le date del prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Super Champions - domani Assemblea in Lega Calcio - i dettagli : domani, lunedì 10 giugno, si terrà un’assemblea di Lega di serie A molto importante a Milano. La Repubblica svela quello che sarà il tema della riunione: “Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico”. Un tema, quello delle nuove Coppe europee, che allarma i presidenti di Serie A: “Secondo uno studio commissionato dalla Lega, e che sarà presentato in ...

Assemblea di Lega Serie A - i punti all’ordine del giorno per il 10 giugno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per Lunedì 10 giugno 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 12.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in ...

Lega A - finita l’Assemblea : Agnelli va via in silenzio : Bocche cucite fra i dirigenti di Serie A al termine dell’assemblea di Lega, durata poco più di quattro ore. Fra gli altri, anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha lasciato la sede milanese della Lega senza rispondere ai giornalisti che gli domandavano di un incontro con Massimiliano Allegri per discutere il futuro dell’allenatore. Anche l’ad interista, Beppe Marotta, di fronte alle domande sul futuro ...

Calcio - Assemblea della Lega di Serie A : ANSA, - MILANO, 9 MAG - Sarà assegnato in base a un'elaborazione di dati statistici il premio per i migliori calciatori di questo campionato, presentato nell'assemblea dei club, appena iniziata, da ...

Assemblea Lega Serie A - i punti all’ordine del giorno [DETTAGLI] : Giovedì 9 maggio alle ore 12 si terrà, nella sede della Lega, l’Assemblea di Serie A. Tanti i punti all’ordine del giorno. Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, s1 comunica che la convocazione dell’Assemblea della Lega Serie A di Giovedì 9 maggio 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via ...

Madrid - Assemblea delle Leghe Europee : si parlerà di Superlega? : Madrid, l’Assemblea delle Leghe Europee andrà in scena nelle prossime ore alla presenza di diversi club italiani Si è aperta a Madrid l’Assemblea delle Leghe Europee, incontro fortemente voluto dal numero uno della Liga, Javier Tebas. Partecipano 244 club (8 in più di tutta l’Eca) da 38 differenti paesi. I club italiani sono 16 compreso il Brescia neo promosso in Serie A, oltre alla presenza del presidente dell’Eca ...

Diritti tv - proposta di Mediapro nell’Assemblea di Lega A del 9 maggio [DETTAGLI] : Mediapro è pronta a un nuovo approccio con la Lega di Serie A per i Diritti tv. L’offerta verrà formalizzata nell’assemblea del 9 maggio. Il prossimo anno, la Lega, metterà in vendita il triennio 2021-24. All’ordine del giorno dell’assemblea dei club del 9 maggio c’è infatti anche la presentazione della “nuova proposta” di Mediapro “successiva a recenti incontri”. Dopo mesi di ...

Serie A - 9 maggio Assemblea di Lega : i punti all’ordine del giorno : Giovedi’ 9 maggio, presso la sede di Milano di via Rosellini, alle ore 9.00 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà l’Assemblea della Lega Serie A. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’aggiornamento su incontri EL/Madrid 6-7 maggio e su incontro con Uefa/Nyon 8 maggio, la presentazione del programma definitivo di Coppa Italia del 13-15 maggio e l’istituzione del premio Migliori Calciatori ...

Basket - Auxilium Torino esclusa dall'Assemblea Lega Serie A : La notizia non lascia dubbi sul futuro: la Torino del Basket verrà cancellata dal prossimo campionato di Serie A perché l'assemblea della società l'ha estromessa dalla Lega. Finisce così in maniera ...

Basket : Assemblea Lega esclude Torino : ANSA, - BOLOGNA, 29 APR - L'Assemblea della Lega Basket di Serie A, "ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta ...