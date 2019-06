Ascolti tv | la Nazionale femminile trionfa su Rai Uno | è boom per la partita mondiale

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale Femminile (29.3%) - La Scuola più bella del Mondo 10.3%. Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Ottimi Ascolti per la Nazionale allenata da Mancini : diretta in crescita e pre-partita con share sopra al 20% : Ottimi ascolti per la Nazionale su Rai 1, anche ieri sera la diretta degli Azzurri ha incollato i tifosi italiani al primo canale Nazionale: l’incontro Italia-Bosnia, valido per le qualificazioni agli Europei 2020, ha interessato 7.450.000, telespettatori, pari al 32.57% di share. Un risultato che testimonia il crescente affetto del pubblico per la Nazionale e che premia l’impegno televisivo della Rai per l’offerta di ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

Ascolti TV | Martedì 11 giugno 2019. La Nazionale al 32.6% : Lorenzo Insigne (da Facebook) Su Rai1 l’incontro per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2020 Italia-Bosnia Erzegovina hanno conquistato 7.453.000 spettatori pari al 32.6% di share. Su Canale 5 La Luce sugli Oceani ha raccolto davanti al video 1.913.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Jane ha interessato 934.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno ha catturato ...

Mondiale femminile : è boom di Ascolti per la Nazionale italiana : Mondiale femminile – Grandi ascolti per il Mondiale femminile, la partita dell’Italia è stata seguitissima e per le prossime partite si annunciano nuovi record. Il match in diretta su Rai2 ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila spettatori e il 18.5% di share). In particolare sono stati 3 milioni 93mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, grande seguito ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te 12.9% tra calcio 14.2% e F1 10.1% - bene la Nazionale Femminile (18.5%) : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – 2.969 milioni e 14.2%Lontano da te – Canale 5 – 2.496 milioni e 12.9%GP Canada differita – Tv8 – 2.105 milioni e 10.1%NCIS – Rai 2 -1.377 milioni e 6.6% Elementary – Rai 2 – 1.117 milioni e 5.6%Non è l’Arena – La7 – 1.08 milioni e 6.6%La Furia dei Titani ...

Ascolti TV | Sabato 8 giugno 2019. La Nazionale al 28.8% - l’omaggio a Corrado non sfigura (2 - 5 mln – 13.8%) : La Corrida Nella serata di ieri, Sabato 8 giugno 2019, su Rai1 la partita di qualificazione agli Europei Grecia-Italia ha conquistato 5.328.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 23.18 – La Corrida – Omaggio a Corrado ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Ragazze di Zucchero ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 17 Again ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% - LA7 terza rete nazionale : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...