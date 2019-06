Arriva Palermo ne La Casa di Carta 3 | cosa c’entra l’Italia col personaggio del

Palermo : Mattarella Arrivato a Palazzo dei Normanni : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è appena arrivato a Palazzo dei Normanni, a Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il capo dello Stato inaugurerà la mostra 'Un TesOro italiano' per i 110 anni dalla fondazione della Federazione italiana sche

Rinviato verdetto sul Palermo. Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva - Arriva altra “scoppola” dalla giustizia ordinaria : La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare il Palermo portandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la ...

Palermo - Arrivata la nave della legalità in ricordo di Falcone e Borsellino : Era il 23 maggio del 1992 quando un potente ordigno esplose sull'autostrada A29, nei pressi di Capaci, in Sicilia, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, Francesca Laura Morvillo, e altri tre agenti della scorta. L'attentato, di questo si trattò infatti, destò sconcerto in tutta Italia, e fu deciso dai vertici della cosca mafiosa nota come "Cosa Nostra". Il giudice Falcone era noto per le indagini proprio sulla criminalità ...

Arriva a Palermo il festival della birra : 200 birre da gustare al Beer Bubbles : Assaggiare le 200 birre sarà difficile ma la sfida è aperta. In via Maqueda, dai Quattro Canti a via Torino, dal 6 al 9 giugno ritorna Beer Bubbles. I birrifici artigianali sono addirittura trenta da tutta Italia, con chicche provenienti da tutto il mondo. Ieri mattina, al fianco di Maurilio Cassata e Alessia Billitteri, organizzatori del festival, c’era Lorenzo Dabove – in arte Kuaska considerato il più grande esperto italiano – per tenere a ...

Il Palermo retrocesso in Serie C : Arriva la sentenza del TFN : Palermo retrocesso all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso e quindi in Serie C. È questa, apprende l’ANSA, la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini. [IN AGGIORNAMENTO] L'articolo Il Palermo ...

I terrapiattisti Arrivano a Palermo : "La Nasa non è mai stata sulla luna - lo sbarco è finto" : Roberto Chifari Tutto pronto per il convegno nazionale dei terrapiattisti giunti a Palermo per il congresso annuale. Tra gli ospiti anche Beppe Grillo "Tutti siamo stati ingannati fin dal primo giorno della nostra esistenza". È questo il manifesto dei terrapiattisti, che si riuniranno domani a Palermo per il congresso nazionale. Chi vorrà assistere dovrà pagare 20 euro per ascoltare le teorie sul nostro pianeta, come quella proposta ...

Enel Energia Tour Arriva a Palermo : L' Enel Energia Tour , iniziativa di Enel Energia, approda a Palermo , nella barocca piazza Sant'Anna, per scoprire le eccellenze del territorio siciliano. Un 'truck' è allestito per coinvolgere il ...

Deferimento Palermo - Arriva la versione del club : la nota dei rosanero [DETTAGLI] : Nessun problema rispetto a quanto accaduto stamattina. Il Palermo è tranquillo e rassicura i propri tifosi definendo “atto dovuto” il Deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. Ecco la nota del club rosanero: “In merito al Deferimento odierno della Procura Federale l’U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa sia un atto dovuto nonché conseguente alle indagini ...

