Argentina-Paraguay | pronostico | probabili formazioni e quote

(Di mercoledì 19 giugno 2019)Secondo round per questa Copa America 2019. Dopo la prima giornata della fase a gironi, ora è tempo di tornare in campo per una serie di partite che si riveleranno già decisive ai fini della qualificazione ai quarti di finale della competizione. Per il gruppo B in campo anche, in programma nella notte italiana di giovedì 20 giugno 2019 alle ore 02:30. Il match si disputerà all’Estadio Mineirao di Belo Horizonte. È già tempo di svolta obbligatoria per l’, caduta un po’ a sorpresa nel difficile primo impegno di questa Copa contro la Colombia. La Seleccion è apparsa nuovamente spenta, senza idee di gioco e in preda al nervosismo. Messi e compagni sono già obbligati ad ottenere un successo in questa partita, per non rischiare di compromettere già clamorosamente a partire dai ...

