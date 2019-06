Arcelor Mittal contro il governo | Senza immunità penale impossibile gestire

ArcelorMittal - nuovo incontro a Taranto : 11.58 Nell'incontro del pomeriggio a Taranto, dopo quello di ieri in Confindustria,i sindacati attendono da ArcelorMittal Italia un segnale sulla cassa integragrazione ordinaria che l'azienda ha annunciato per 1400 lavoratori del sito di Taranto per 13 settimane. I sindacati hanno chiesto che venga ritirata la cassa integrazione, perché il ricorso agli ammortizzatori sociali,a pochi mesi dal subentro del nuovo investitore,non è da un buon ...

Ex-Ilva - Emiliano : “Sempre guardato con sospetto ArcelorMittal. Esuberi una beffa - governo prenda posizione” : “La Regione Puglia aveva più volte detto che l’acquisto dell’ex Ilva da parte di ArcelorMittal rischiava di essere una semplice acquisizione di quote e non invece un acquisto strategico che consentisse a lavoro e alla salute di essere conciliate. Ed era questa la ragione per la quale abbiamo sempre guardato con grande sospetto al più grande produttore d’acciaio europeo che ovviamente con l’acquisizione della ...

Ex Ilva - la cassa integrazione scatterà il 1° luglio. E ArcelorMittal parla già di una possibile proroga. Di Maio : “Sono stufo” : La cassa integrazione scatterà dall’1 luglio e durerà fino ad ottobre, almeno sulla carta. Perché ArcelorMittal già mette le mani avanti e lascia intendere che se il mercato dell’acciaio non dovesse conoscere una ripresa, per 1.400 operai dello stabilimento ex Ilva di Taranto potrebbe essere prorogata la cig. Dopo l’annuncio di mercoledì, il gigante della siderurgia ha incontrato le rappresentanze sindacali dell’impianto ...

Ex Ilva - cassa integrazione per 1400 operai dal 1° luglio per 13 settimane : vertice ArcelorMittal e sindacati : L'azienda ha detto di dover ricorrere agli ammortizzatori sociali a Taranto a causa della grave crisi di mercato. "Ma allo stato è ipotizzabile una ripresa del mercato"

Taranto - ArcelorMittal mette in cassa integrazione 1.395 operai : Sono passati solo sette mesi da quando colosso ArcelorMittal Italia è diventato il proprietario dello stabilimento ex Ilva di Taranto e oggi per 1.395 operai della struttura è stata annunciata la cassa integrazione ordinaria per un periodo di 13 settimane.A renderlo noto è stata la stessa ArcelorMittal Italia, che attribuisce la decisione alla grave crisi del mercato. Lo scenario è molto critico, ma la società "conferma il proprio impegno su ...

ArcelorMittal Italia ha annunciato la cassa integrazione per un massimo di 1.400 dipendenti al giorno : La multinazionale ArcelorMittal Italia ha annunciato che per 13 settimane metterà in cassa integrazione ordinaria un massimo di 1.400 dipendenti al giorno tra quelli che lavorano nel suo stabilimento di Taranto. ArcelorMittal è l’azienda che a fine 2018 rilevò l’ILVA in

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia cassa integrazione per 1400 lavoratori a Taranto : La nuova proprietà del polo siderurgico, ArcelorMittal, ha annunciato di aver deciso di chiedere la cassa integrazione per 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto a causa di un crisi di mercato. I sindacati insorgono: "Non si era mai verificato prima che a pochi mesi dall’acquisizione un’azienda facesse ricorso alla cassa integrazione"

Arcelor Mittal mette l'Ilva in cassa integrazione. Avvisare Di Maio : Si agitano di nuovo gli animi negli stabilimenti Ilva di Taranto. Dopo nove mesi dall'accordo firmato da Arcelor Mittal per rilevare gli stabilimenti siderurgici, l'azienda fa sapere di dover ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per almeno 13 settimane, coinvolgendo circa 1.400 lavoratori al

Ex Ilva - ArcelorMittal mette in cassa integrazione 1.400 operai : ''Il mercato è in grave crisi'': con una nota ufficiale il gruppo industriale ha reso nota la scelta di ricorrere alla Cigo...

ArcelorMittal già ricorre alla cassa integrazione per l'Ilva di Taranto : "Misura temporanea - c'è crisi" : ArcelorMittal Italia annuncia che, a causa della grave crisi di mercato, “si trova oggi nella necessità di ricorrere temporaneamente alla cassa integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). Il provvedimento interesserà lo stabilimento di Taranto per un numero massimo al giorno di circa 1.400 dipendenti per 13 settimane. L’azienda ha già contattato le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ...

Cassintegrazione a Taranto - l'ira dei sindacati contro Arcelor Mittal : "Gravissima scelta sulle pelle di 1.400 lavoratori" : Fiom e Uilm contro la decisione della multinazionale: "Avevamo avvertito dei segnali negativi, ma la Cassa integrazione proprio non ce l'aspettavamo"

Ex Ilva - ArcelorMittal mette 1.400 operai dell’acciaieria di Taranto in cassa integrazione per oltre 4 mesi : Cala la richiesta del mercato, cala il numero di operai. ArcelorMittal ha deciso di spedire 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto in cassa integrazione per 13 settimane. A nemmeno un anno dalla firma dell’intesa sindacale davanti al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, i nuovi padroni dell’ex Ilva tornano sui loro passi. La causa – spiega l’azienda – è dovuta alle “critiche ...

Ilva : ArcelorMittal riduce la produzione d'acciaio in Europa : ... di un'economia in fase di indebolimento in Paesi vicini come la Turchia. Continueremo in ogni caso a difendere la correzione di una frontiera verde da introdurre per assicurare che le importazioni ...

ArcelorMittal taglia produzione in Europa e frena piano espansione in Italia : ...per chiedere che le salvaguardie siano rafforzat e con l'obiettivo di impedire un ulteriore aumento delle importazioni dovuto alla continua sovracapacità globale e a un indebolimento dell'economia ...