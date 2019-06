gossipetv

(Di mercoledì 19 giugno 2019)puntate: il gran tradimento diLedihanno come protagonista, e riguardano una vicenda che contribuirà a far capire meglio comeha reagito al comportamento scorretto della seconda. Forse ancora non sapete tutto su come si evolveràe non siete … L'articolo, ildididiproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Anticipazioni turche Bitter Sweet, il malore di Nazli a casa di Ferit a causa di Asuman - MastrotekPino : Bitter Sweet anticipazioni, puntate turche: Hakan è l’assassino dei genitori di Bulut! - infoitcultura : Bitter Sweet Anticipazioni turche: un lutto nelle trame della prima settimana di messa in onda -