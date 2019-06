Animali marini del Mediterraneo | quanto impatta la plastica sul loro ecosistema?

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) I ricercatori del progetto Plastic Busters dell’Università di Siena stanno navigando per fare campionamenti nel Santuario Pelagos, l’area marina protetta per i mammiferi che comprende il triangolo tra la Toscana, la Sardegna e la Francia. Quest’area del, la più importante per la vita di tanti cetacei, è altamenteta dai rifiuti e in particolare dalle plastiche e microplastiche, come tutto il Mare Nostrum. E’ proprio di questi giorni il primo campionamento dei ricercatori su una balena, nelle acque tra Nizza e la Corsica, con una tecnica di biopsia che non ferisce l’animale ma che è utile per ottenere un campione di pelle e grasso sottocutaneo. Da questo campione i ricercatori possono trarre le informazioni sulla salute dell’animale e capirele sostanze inquinanti rilasciate dallainterferiscano sul sistema endocrino ...

