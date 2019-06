Andy O' Neil | il veterano co-fondatore di Bluepoint Games | è scomparso all' eta di 47 anni

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019)O'dell'industria e ingegnere tecnico che ha lavorato a diversi titoli memorabili negli ultimi due decenni, èall'età di 47per cause sconosciute, riporta Techraptor.Nato a Birmingham, in Inghilterra, O'ha vissuto negli Stati Uniti dalla fine degli'90 ad Austin, in Texas. Il suo primo lavoro nel settore è stato per Acclaim Studios, lavorando alla serie Turok, in particolare Rage Wars e Shadow of Oblivion. In seguito è entrato a far parte dei Retro Studios, dove è stato technical lead dei primi due giochi Metroid Prime. O'è specificamente accreditato per il movimento Morph Ball per Samus, vari effetti dell'arma e il multiplayer a schermo diviso in Metroid Prime 2: Echoes. In seguito avrebbe lavorato come technical lead per Metroid Prime 3: Corruption, prima di lasciare gli studi nel 2006.Dopo aver lasciato i Retro Studios, O'sarebbe ...