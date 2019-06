Passione sotto le lenzuola! L'aiuto hot di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La neo-coppia di Uomini e Donne ha commesso una piccola gaffe nelle storie Instagram. Che ci fosse un amore sincero trae la sua sceltaera già evidente. I due da quando sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne non si sono mai separati. Si sono conosciuti meglio, hanno fatto le presentazioni in famiglia e creato una buona intesa anchele lenzuola.In una storia Instagram pubblicata sul profilo di, appare un gadget hot. Mentrefilma la sua fidanzata in versione “casalinga disperata”, sullo sfondo della sua camera da letto fa capolino un lubrificante di una nota marca, leader nella produzione di profilattici e altri oggetti per il benessere sessuale.

Se ai due innamorati il dettaglio è sfuggito, i follower non perdono un colpo e l’episodio ha fatto il giro del web in poco tempo, prima che i diretti interessati se ne rendessero conto. “Un po’ di riservatezza e attenzione non guasterebbe”, scrive un utente Instagram sul profilo di “The Official Uomini e Donne”. Ma molti sono i fan che difendono Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, sottolineando che siano giovani e non ci sia nulla di sbagliato nell’avere una vita sessuale soddisfacente: “E se anche fosse? E allora? Loro almeno se la godono, alla faccia di invidiosi e malelingue”.Successivamente, la coppia ha provato a dire che si trattasse di olio per massaggi, ma pochi ci hanno davvero creduto. In modo maturo Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno allora reagito ironicamente, dicendo che faceva parte dei loro acquisti recenti nel centro commerciale Ikea, e prendendosi in giro a vicenda.L’episodio ricorda un po’ quello che ha coinvolto poche settimane fa Cecilia Rodriguez e il compagno Ignazio Moser nella camera da letto a Capri. Questi vip sono sicuramente un po’ distratti, sarà l’effetto dell’amore.