Anche Wind Tre ha trovato il modo di non rimborsare i suoi clienti per i rinnovi ogni 28

TIM Special x Te è generosa e accoglie Anche i clienti Wind e Tre con 50 GB : L'offerta operator attack TIM Special x Te può essere attivata anche dai clienti Wind e Tre tramite portabilità solo per pochi giorni: ecco soglie e costi. L'articolo TIM Special x Te è generosa e accoglie anche i clienti Wind e Tre con 50 GB proviene da TuttoAndroid.

Windows on ARM Lumia : ora Anche sul 950 : Abbia discusso del progetto Windows on ARM Lumia e dei passi avanti ottenuti sul 950XL e presto anche il 950 potrà ricevere il massimo dalle nuove build. WoA Lumia 950 Il progetto Windows on ARM Lumia, condotto dal Core Team e da altri sviluppatori indipendenti, ha fatto passi da gigante per quanto concerne il Lumia 950XL. Nonostante il progetto non sia ancora completo, ogni aggiornamento spinge sempre più avanti il terminale e si avvicina a una ...

Rispondono all’appello Anche le rimodulazioni Wind : dal 16 giugno spese aumentano su 2 fronti : Che disdetta dover commentare anche le imminenti rimodulazioni Wind per i clienti, a partire dal prossimo 16 giugno. Dopo esserci soffermati a lungo sulle modifiche unilaterali del contratto ad opera di Vodafone e TIMm primaverili ed estive e pure su ulteriori aumenti del vettore arancione per le sue linee di rete fissa, non possiamo trascurare altri cambiamenti in arrivo che inficeranno e non poco sulle tasche dei contribuenti. Le ...

Oppo Reno disponibile in Italia - Anche con le offerte Tim e Wind 3 : Oppo Reno, lo smartphone con fotocamera a scomparsa

Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone - Anche per i più piccoli : Tre smartphone di Huawei sono protagonisti in queste ore di alcune offerte di Wind e Vodafone L'articolo Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone, anche per i più piccoli proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 supporta lo screen mirroring Anche su OnePlus 6/6T - Samsung Galaxy S10 - Galaxy Note 8 e Note 9 : Microsoft ha esteso la funzionalità di screen mirroring, aggiungendo il supporto a OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy S10, Note 8 e Note 9. L'articolo Windows 10 supporta lo screen mirroring anche su OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 8 e Note 9 proviene da TuttoAndroid.