Analisi Auditel | la serata di martedì 18 giugno 2019

Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 17 giugno 2019 : Partiamo con la nostra Analisi dalla curva di Canale 5 al comando con il trenino delle soap Beautiful, Una vita, Bitter sweet ed il Segreto attorno al 20% di share. Segue dapprima la curva verde dei Tg Regionali attorno al 16%, poi c'è la curva blu del varietà Io e te che scorre costante attorno al 10%, per poi chiudere al 13% terminato Lo sportello di Forum.In seguito calo della curva di Canale 5 con Tante storie fin sotto la linea del 15% ...

Analisi Auditel : il pomeriggio di lunedì 27 maggio 2019 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 18%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che va proprio a toccarla. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 20% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me mini scorre subito sotto la soglia del 15% di share e con la curva gialla dello Sportello di Forum che si ferma sulla soglia del 9% di ...

Analisi Auditel : la serata di sabato 25 maggio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla linea del 20% . La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 9% di share. Le curve di Stasera Italia e Otto e mezzo scorrono fra il 5 ed il 7% di share. L'access time vede la curva di Ballando tutti in pista ...

Analisi Auditel : il pomeriggio di mercoledì 22 maggio 2019 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 20%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che si ferma sulla soglia del 16%. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 22% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre nei pressi del 15% di share, salendo nel corso della messa in onda fino al 18% e con la curva gialla dello Sportello di ...