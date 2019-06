Altro che unità | al Pd farebbe meglio la soluzione Cecoslovacca

LIBRA/ "L'Altro denaro" che fa ricchi Facebook e i giganti del web : LIBRA, La moneta virtuale di Facebook debutterà nel 2020, garantita da asset reali. Una sfida che scardinerà non solo le banche, ma anche gli Stati.

Altro che pace fatta tra Di Maio e Salvini - il leghista detta le condizioni per mantenere il governo : In pubblico sembrano andare d’amore e d’accordo, ma il leghista mette i puntini sulle “i” e detta le condizioni Stretta di mano all’assemblea di Confartigianato alla Nuvola di Roma tra i due vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Il taglio delle tasse non in deficit? Si fa, certo, ma il ‘come’ non vengo dirlo a lei” commenta ai microfoni … Continue reading Altro che pace fatta tra Di Maio e ...

Salvini in Usa - Bersani : “Mai vista una visita così sdraiata con gli americani. Altro che ‘prima l’Italia’. Roba da matti” : “La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti“. così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfraco Palazzolo, a proposito del viaggio del ministro dell’Interno a Washington e del suo incontro con il vicepresidente degli ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca Altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore - è certo") e Paganini ("Juve cerca Altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

MotoGp – Vinales massacra Lorenzo : “dice che ho frenato presto? Al posto di scusarsi - si comporta così. Altro che campione” : Vinales rimasto coinvolto nell’incidente provocato da Jorge Lorenzo non le manda a dire dopo la gara di Barcellona: parole durissime nei confronti del maiorchino La gara di Barcellona è stata macchiata da un clamoroso incidente avvenuto nelle fasi iniziali. Jorge Lorenzo ha fatto ‘strike’ in curva, mettendo fuori gioco Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. Un incidente che ha spianato la strada a Marc ...

Joao Felix vicino al Manchester City ma l’attaccante rimane un Altro anno al Benfica : E’ sicuramente un pezzo pregiato del mercato, stiamo parlando di Joao Felix, giovane talento ma che sembra già pronto per una grandissima squadra. vicino il trasferimento al Manchester City, secondo quanto riporta il Daily Mirror, il tecnico dei citizens Pep Guardiola avrebbe dato l’ok a far restare il 20enne lusitano un altro anno in prestito al Benfica, i Citizen sono dunque il club in pole per assicurarsi le prestazioni ...

Zingaretti vara la segreteria Pd - renziani esclusi. E il partito esplode : “Altro che pluralismo” : Nicola Zingaretti vara la nuova segreteria Pd e subito parte l'attacco dei renziani, che sono stati esclusi e accusano il segretario di non avere mantenuto la promessa di garantire il pluralismo. Passano solo pochi minuti dopo la diffusione della nota del Pd con i nomi scelti e su twitter parla Andrea Marcucci, capogruppo in Senato di fede renziana. "La segreteria del Pd resa nota da Zingaretti non assomiglia al partito del noi. Vedo un`unica ...

Zingaretti vara segreteria Pd - renziani esclusi. E il partito esplode : “Altro che pluralismo” : Nicola Zingaretti vara la nuova segreteria Pd e subito parte l'attacco dei renziani, che sono stati esclusi e accusano il segretario di non avere mantenuto la promessa di garantire il pluralismo. Passano solo pochi minuti dopo la diffusione della nota del Pd con i nomi scelti e su twitter parla Andrea Marcucci, capogruppo in Senato di fede renziana. "La segreteria del Pd resa nota da Zingaretti non assomiglia al partito del noi. Vedo un`unica ...

Chelsea - pronto Lampard per il dopo Sarri : e con lui potrebbe tornare un Altro grande ex… : Il Chelsea ha tentato fino all’ultimo istante di convincere Sarri a rimanere, ma il tecnico toscano ha accettato la corte dei bianconeri, su cui manca soltanto l’ufficialità. I blues sono così costretti a guardarsi attorno per il nome del sostituto. E’ pronto il nuovo tecnico. Non ci sono dubbi su Frank Lampard, da settimane il prescelto di Abramovich. grande passato a Londra da calciatore per l’ex centrocampista, ...

Altro che subComandante - Sarri è stato il primo sovranista di Napoli : L’inchino alle curve Ricordo l’ultima di Sarri al San Paolo, era il Comandante che si inchina a davanti alle curve. Un atto rivoluzionario di chi riconosceva la legittimità di rappresentanza solo al popolo, alle curve. Fu uno schiaffo, la rottura tra Sarri e De Laurentiis. Sapemmo dopo, che le trattative segrete tra il “rivoluzionario in tuta” e gli uomini e le donne dell’oligarca russo da un paio di mesi prima della fine del campionato ...

Altro che comandante - Sarri è stato il primo sovranista di Napoli : L’inchino alle curve Ricordo l’ultima di Sarri al San Paolo, era il comandante che si inchina a davanti alle curve. Un atto rivoluzionario di chi riconosceva la legittimità di rappresentanza solo al popolo, alle curve. Fu uno schiaffo, la rottura tra Sarri e De Laurentiis. Sapemmo dopo, che le trattative segrete tra il “rivoluzionario in tuta” e gli uomini e le donne dell’oligarca russo da un paio di mesi prima della fine del campionato ...

“I ragazzi d’Europa? La meglio gioventù - Altro che bamboccioni. Per loro i confini non sono la priorità” : Li chiama Generazione Desiderius, perché desiderano qualcosa che manca. Vogliono essere felici, indipendenti, realizzarsi. A Berlino, Riga, Siviglia, come a Dublino, Copenhagen, Atene, Praga, Varsavia, Stoccolma e Strasburgo. Un viaggio per conoscere l’Europa di chi ha tra i 18 e i 35 anni, dei giovani consapevoli di vivere tempi complesso. Edoardo Vigna, giornalista di 7 del Corriere della Sera, nel suo Europa. La meglio gioventù (Neri ...

Playoff basket - Venezia vince in Sardegna : Altro che difesa - la vera chiave è Daye : Venezia vince gara-3 in Sardegna e riporta a suo favore il fattore campo nella finale scudetto dei Playoff di basket che ora dice 2 a 1 per i veneti. Lasciato il caldo del Taliercio, contestato sia da Pozzecco che da Tonut, la pallacanestro offerta dalla serie non migliora un granché anche al PalaSerradimigni, riempito fino a scoppiare dai tifosi di Sassari. La Reyer domina la partita per i primi tre quarti grazie alla difesa, ma la vince solo ...