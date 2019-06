Altro attacco a Cinema America | aggredita ragazza con addosso maglietta

romadailynews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Roma – “Oggi un’altra aggressione ai ragazzi del. A una donna, ‘colpevole’ solo di indossare una. È assurdo. Aspettiamo l’esito delle indagini ma, a prescindere dal caso in se’, ogni forma di violenza fisica o verbale va condannata senza esitazioni”. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio. FRATOIANNI: GRAVISSIMO NUOVO EPISODIO A TRASTEVERE “È gravissimo il nuovo episodio avvenuto stanotte con ancora obiettivo persone e l’area dell’arena del. Roma non puo’ permettersi una situazione del genere. Fascisti e violenti devono sapere che non hanno e non possono avere cittadinanza o agibilita’ in questo Paese”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. “E poiche’ anche i primi responsabili individuati del pestaggio di qualche giorno f – prosegue ...

Odraccir00 : @ManuDo91 Io nn vedo Emre Can come terzino dx! Opterei per tenere Spinazzola, ma se dobbiamo sacrificare Cancelo se… - Sundip96S : @44gattdernesto Si intendo abbiamo venduto il nostro reparto migliore per migliorarne un'altro (attacco), ma senza… - PinoTom3 : RT @Yi_Benevolence: #Barisoni critica #Trump perché ha criticato #Draghi per un'oscillazione minima del cambio €/$, un altro che non vuole… -