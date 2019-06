Alto Mare | trama | protagonisti della serie e anticipazioni

Bruxelles - nuova maggioranza europeista in Alto mare. Weber : insistiamo su Spitzenkandidat : Sono ancora in alto mare le discussioni fra le quattro forze politiche che stanno tentando di dar vita alla nuova maggioranza europeista all'Europarlamento (Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi), in grado di eleggere il futuro presidente della Commissione europea. Ne hanno preso atto, a Bruxelles, i leader delle componenti di questa ipotetica maggioranza durante una riunione della Conferenza dei capigruppo dell'Assemblea, a cui ha è stato ...

Trappola in Alto Mare - così Salvini vuole bloccare le ong accusandole di sequestro : L'ultimo scontro con la Sea-Watch rivela la nuova strategia del ministro dell'Interno: grazie al "risveglio" del Centro soccorsi di Tripoli e alla collaborazione di Malta punta a desertificare un pezzo di Mediterraneo Centrale

Francesco Monte e Giulia Salemi - passione in Alto Mare : toccatine hot in barca : Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, nella terza edizione, e durante il reality in pochi credevano nel proseguo dell’amore fra l’ex tronista Francesco Monte, l’anno prima lasciato in diretta tv dall’allora fidanzata Cecilia Rodriguez, e la coinquilina Giulia Salemi. I due però hanno stupito tutti e, oltre a portare avanti la loro love story, sembra siano pronti per iniziare la convivenza. La coppia, ...

Migranti - Sea Watch : Restiamo in Alto Mare aspettando un porto sicuro - siamo di nuovo soli : Restano in alto mare, in attesa di un porto sicuro, i Migranti soccorsi ieri dalla Sea Watch. "Stamattina una motovedetta libica si è avvicinata alla nave e le ha intimato di allontanarsi. E nessuna delle altre autorità contattate si è dimostrata disponibile a dare indicazioni né a fornire un porto sicuro. siamo di nuovo soli", ha denunciato la Ong tedesca.

Forlì-Cesena - acqua e neve fanno tracimare la diga di Ridracoli : le spettacolari immagini del “sAlto” da 100 metri : Dalle preoccupazioni per una possibile crisi idrica, per via dell’inverno secco, alla tracimazione nel giro di pochi giorni. Rispetto all’anno scorso, la diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, è “esplosa” tre mesi dopo. Ad accelerare il fenomeno, abbastanza comune ma sempre spettacolare, le nevicate fuori stagione e il maltempo di queste ore. Così l’invaso ha superato i 33 milioni di metri cubi e ...

Agnelli-Allegri : strappo insanabile ma il sostituto di Max è in Alto mare : Sembrano esserci pochissimi margini per ricucire lo strappo tra e la , a meno di sorprese dell'ultim'ora il tecnico saluterà dopo 5 stagioni e 11 trofei in bianconero. Un ciclo che si chiude mentre ...

Alto Adige - vallate illuminate da un mare di candele : “Proteggiamo i vigneti dal gelo di maggio” : Centinaia di lanterne antigelo hanno illuminato la notte scorsa le vallate in Alto Adige. Dal 1987 le temperature non erano così basse a maggio e così i contadini, per evitare danni ai vigneti, ai meleti e alle piantagioni di albicocche, hanno accesso piccoli fuochi per non fare scendere la temperatura sotto lo zero.Continua a leggere

La nuova serie spagnola Alto Mare su Netflix da maggio - dai creatori di Velvet con Alejandra Onieva de Il Segreto : Arriva la nuova serie spagnola Alto Mare su Netflix, nata dalla collaborazione tra la piattaforma e la prolifica società Bamboo Productions, disponibile il 24 maggio, come annunciato dal trailer ufficiale che mostra le prime immagini di questo thriller d'epoca ambientato in un transatlantico e interpretato da Jon Kortajarena, Ivana Baquero e Alejandra Onieva (già ne Il Segreto). La serie è stata creata da Ramón Campos, già ideatore di Fariña, ...